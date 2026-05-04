Γεωργιάδης: «Ο Καραμανλής είναι η ΝΔ, δε χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση για το συνέδριο»

Με φόντο το συνέδριο της ΝΔ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε τη Δευτέρα (04.05.2026) στα Παραπολιτικά 90,1 για τις εσωκομματικές ισορροπίες, την Κοινοβουλευτική Ομάδα και το επιτελικό κράτος.

Ο υπουργός Υγείας έστειλε σαφή μηνύματα προς την πλευρά των πρώην πρωθυπουργών, λέγοντας για τον Κώστα Καραμανλή ότι «είναι η ΝΔ», ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε πως «επέλεξε να συγκρουστεί» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, απέρριψε τα περί «μετώπου» με τους βουλευτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε γίνει σταλινικό καθεστώς».

Ερωτηθείς αν, ενόψει του συνεδρίου της ΝΔ, το κόμμα πρέπει να τείνει χείρα συνεννόησης προς τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. «Ο κ. Σαμαράς δεν είναι μέλος της ΝΔ. Όλες οι συνεντεύξεις του είναι πολύ αρνητικές για τον κ. Μητσοτάκη και επέλεξε να συγκρουστεί μαζί του», ανέφερε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος του κόμματος, προσθέτοντας ότι «είναι λυπηρό» και πως «μακάρι να είμαστε όλοι μαζί».

«Ο Καραμανλής είναι η ΝΔ»

Για τον Κώστα Καραμανλή, αντίθετα, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «είναι η ΝΔ» και πως «δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση». «Στο πρόσωπό του υπάρχει μόνο σεβασμός και αγάπη. Είναι το σπίτι του η Νέα Δημοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο καθένας πρέπει να μπαίνει στο μέτρο του».

«Δεν θέλω τους βουλευτές μουγκούς»

Αναφερόμενος στα σενάρια περί ύπαρξης «μετώπου» με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με φόντο και τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε τη σχετική συζήτηση. «Δεν υπάρχει κανένα μέτωπο με την Κοινοβουλευτική Ομάδα», τόνισε. «Θέλουμε τους βουλευτές μουγκούς ή τους βουλευτές ομιλούντες; Αν τους θέλετε μουγκούς, αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν τους θέλετε ομιλούντες, μπορεί να πουν και κάτι ενοχλητικό», ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι δεν ενοχλείται από την κριτική βουλευτών, σημειώνοντας: «Δεν έχουμε γίνει σταλινικό καθεστώς». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στους χειρισμούς και στις διατυπώσεις.

«Πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί, επειδή το 7 είναι σημαδιακό, όπως προκύπτει και από το “επτά χρόνια φαγούρα”», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος και στην κριτική που είχε ασκήσει ο Άκης Σκέρτσος στους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν με έχει καπελώσει το επιτελικό κράτος»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και στην κριτική που ασκείται για το επιτελικό κράτος και τον ρόλο εξωκοινοβουλευτικών στελεχών στην κυβέρνηση. «Δεν υπάρχει τρομερά ιδιοφυής ιδέα για το επιτελικό κράτος. Είναι μια διοικητική δομή με σαφή ιεραρχία, που επιτρέπει πιο γρήγορες αποφάσεις», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το επιτελικό κράτος δεν περιορίζει την πολιτική πρωτοβουλία των υπουργών. «Κανένα επιτελικό κράτος δεν με έχει καπελώσει. Ασκώ την πολιτική που θέλω», είπε, προσθέτοντας ότι ο μηχανισμός αυτός βοηθά στον συντονισμό και στη μεταφορά κρίσιμων θεμάτων στον πρωθυπουργό.

«Είναι ένα γρανάζι διοικητικό, έχει συμβάλει στο να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Όλα έχουν και αρνητικά, ο πρωθυπουργός τα αξιολογεί όλα, μας κρίνει όλους», σημείωσε, εκτιμώντας ότι στη σχετική συζήτηση «υπάρχει ένα στοιχείο υπερβολής».

Πηγή: newsit.gr