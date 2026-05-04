Σοκ: Αστυνομικός κατέβηκε με σχοινί από ελικόπτερο και σήκωσε κροκόδειλο που είχε φάει άνθρωπο (vid)

Πραγματοποιώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση, οι αρχές της Νότιας Αφρικής κατάφεραν να ανακτήσουν ανθρώπινα λείψανα από έναν κροκόδειλο που εντοπίστηκε στον ποταμό Κομάτι, στην επαρχία Μπουμαλάνγκα.

Η υπόθεση σχετίζεται με την εξαφάνιση ενός επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια έντονων πλημμυρών στην περιοχή.

Η απαιτητική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μια περιοχή γνωστή για την παρουσία επικίνδυνων κροκοδείλων, και οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Ένας ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός κατέβηκε με σκοινί από ελικόπτερο για να πλησιάσει το σημείο, αντιμετωπίζοντας εξαιρετικά επίφοβες συνθήκες. Παρόλο που ο κροκόδειλος είχε ήδη θανατωθεί, το περιβάλλον παρέμενε δύσβατο και ασταθές.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μονάδας δυτών της αστυνομίας, η ασυνήθιστη συμπεριφορά του ζώου — όπως η μειωμένη κινητικότητα και η διογκωμένη κοιλιά — οδήγησε τις Αρχές να υποθέσουν ότι ο κροκόδειλος είχε πρόσφατα καταναλώσει μεγάλο θήραμα. Μετά την ανάσυρσή του, το ζώο μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα στο πεπτικό του σύστημα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα λείψανα ενδέχεται να ανήκουν στον αγνοούμενο επιχειρηματία, του οποίου το όχημα είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο κοντά σε πλημμυρισμένη διάβαση. Ωστόσο, η ταυτοποίηση αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω εξετάσεων DNA.

Επιπλέον, προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό το γεγονός ότι στο εσωτερικό του κροκοδείλου βρέθηκαν πολλαπλά ζευγάρια παπουτσιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ζώο μπορεί να είχε επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους στο παρελθόν.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση ως "εξαιρετικά επικίνδυνη και σύνθετη", ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι εξήραν τον επαγγελματισμό και τη γενναιότητα των συμμετεχόντων στην επιχείρηση.

