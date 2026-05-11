Αλλάζει χέρια το Skroutz με πρόταση «μαμούθ» – Το παρασκήνιο της εξαγοράς από την Blackstone

Η Blackstone Inc. συμφώνησε να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στην ελληνική διαδικτυακή αγορά του Skroutz από τη CVC Capital Partners Plc, επεκτείνοντας το αποτύπωμά της στη μεσογειακή χώρα.

Οι ιδρυτές του Skroutz θα πουλήσουν ένα μέρος των μετοχών τους, αλλά θα διατηρήσουν ένα ποσοστό και θα συνεχίσουν να ηγούνται της επιχείρησης, με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου να παραμένει διευθύνων σύμβουλος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέτασε το Bloomberg News. Οικονομικές λεπτομέρειες δεν αποκαλύφθηκαν.

Η συμφωνία αποτιμά το Skroutz στα 635 εκατομμύρια ευρώ (746 εκατομμύρια δολάρια), συμπεριλαμβανομένου του χρέους, ανέφεραν άτομα με γνώση του θέματος, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς συζητούσαν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Το Skroutz επεκτείνεται πέρα από την εγχώρια αγορά του, στην Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου προσφέρει περισσότερα από 12 εκατομμύρια προϊόντα από περίπου 9.000 εμπόρους σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Διαθέτει επίσης υπηρεσίες διανομής τελευταίου μιλίου (last-mile logistics), υπηρεσίες διεκπεραίωσης παραγγελιών (fulfilment), αδειοδοτημένες υπηρεσίες fintech και μια επιχείρηση retail media.

Άλλες συμμετοχές της Blackstone στη χώρα περιλαμβάνουν την Hotel Investment Partners, η οποία κατέχει ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, και τη διαχειρίστρια εταιρεία αεροδρομίων Fraport Greece, η οποία λειτουργεί περιφερειακά αεροδρόμια σε τοποθεσίες όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και η Κρήτη.

Η CVC, εν τω μεταξύ, ήταν μεταξύ των πρώτων μεγάλων εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά, όπου έχει στηρίξει εταιρείες όπως ο όμιλος Hellenic Healthcare Group, η ασφαλιστική Ethniki και η ΔΕΗ.

Πηγή: ieidiseis.gr

