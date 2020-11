Ρε ΟΥΕΦΑ είμαι χάλια, βλέπω έναν αετό μ' οκτώ κεφάλια...

Και ξαφνικά, εγένετο κοσμογονία. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έδωσαν παράσταση χθες το βράδυ στο Europa League και το SDNA εντόπισε τις ομοιότητες των θριάμβων τους απέναντι σε Ζόρια και Αϊντχόβεν αντίστοιχα.

Τι βραδιά κι αυτή! Πριν τη σέντρα δεν ήξερες τι να περιμένεις… Ο ΠΑΟΚ συνήθως άχρωμος και άγευστος στις πρόσφατες ευρωπαϊκές του βραδιές, υποδεχόταν την Αϊντχόβεν και οποιοδήποτε αποτέλεσμα πλην της νίκης θα μείωνε τις ελπίδες πρόκρισής του. Η ΑΕΚ λίγο πιο μετά θα έκανε σέντρα στην Ουκρανία, απέναντι στην πιο αδύναμη του ομίλου, Ζόρια, και αν δεν κέρδιζε αποχαιρετούσε από νωρίς τη δεύτερη θέση. Μια ΑΕΚ που είχε ένα καλό ημίχρονο απέναντι στην Λέστερ, αλλά είχε και τρία χρόνια να κερδίσει σε φάση ομίλων. Αν θα περίμενε κανείς τέτοια θριαμβευτική βραδιά; Με τίποτα! Ακόμα κι αν κάποιος προέβλεπε το δύο στα δύο, θα ήταν αδύνατο να έχει προβλέψει έναν αετό… με οκτώ κεφάλια, όπως ήταν κοντά στα μεσάνυχτα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μαζί!

Το SDNA έψαξε και βρήκε οκτώ ομοιότητες (και μερικές μικρές διαφορές) του θριάμβου του ΠΑΟΚ με 4-1 και της ΑΕΚ με 1-4. Πέρα από το σκορ, φυσικά. Αυτό, μάλλον, είναι αυτονόητο…

1. Τα αλάνια… Είναι οι παίκτες με τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο ρόστερ τους, ίσως και οι πιο ακριβοπληρωμένοι. Αν δεν έχουν το πιο βαρύ συμβόλαιο σίγουρα είναι μέσα στην πρώτη τριάδα και λογικό είναι να υπάρχουν απαιτήσεις. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αν και νωρίς στη σεζόν δεν απέχει και πολύ απ’ το να πεις ότι τα έχει βγάλει τα λεφτά του. Έχει, ήδη, τέσσερα γκολ και δύο ασίστ στη σεζόν, με τα τρία εκ των γκολ να είναι στην Ευρώπη, όπως και οι ασίστ. Χθες έδωσε την ασίστ για το 1-1, έκανε το 2-1, διαμόρφωσε το 4-1 και μετά βγήκε αλλαγή για την αποθέωση (σ.σ. στα καφενεία, αφού κόσμος δεν υπάρχει). Ο Μάρκο Λιβάγια διαφορετική περίπτωση. Άσπρισαν τα μαλλιά του στην ΑΕΚ, κυρίως άσπρισαν τα μαλλιά των οπαδών της ΑΕΚ μαζί του, αλλά βραδιές σαν και τη χθεσινή αποδεικνύουν την ποιότητά του. Έχει συμμετοχή στο πρώτο γκολ, βάζει το τρίτο και το τέταρτο… Πώς ήταν στη Μπράγκα; Ε, το αντίθετο.

2. Όσα δε φέρνει ο χρόνος, φέρνει μια στιγμή. Εκτός αν είναι το 2020, που είναι δεδομένο ότι θα τα έχει φέρει όλα μέχρι να φύγει. Πριν εφτά μέρες, ο ΠΑΟΚ είχε στον πάγκο του Αμπέλ Φερέιρα και αποσπούσε λευκή ισοπαλία από την Γρανάδα. Η ΑΕΚ είχε στον πάγκο τον Μάσιμο Καρέρα και έχανε 2-1 στο ΟΑΚΑ από τη Λέστερ. Χθες, αμφότεροι είχαν διαφορετικά πρόσωπα στον πάγκο. Ο μεν ΠΑΟΚ το νέο του προπονητή, τον Πάμπλο Γκαρσία, η δε ΑΕΚ ως υπηρεσιακό λόγω της ασθένειας του Μάσιμο Καρέρα, τον Τζιανλούκα Κολονέλο.

3. Value for money, ο ορισμός που θα έπρεπε να μπαίνει στο λεξικό. Χαλάλι τα λεφτά, εννοούμε κύριε Μπαμπινιώτη, μην μας παρεξηγήσετε… Hands down (ουφ, τι έχουμε πάθει σήμερα), η πιο to the point (εντάξει, εντάξει θα σταματήσουμε) μεταγραφή που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος. Ήδη, μετράει ένα γκολ (σ.σ. το χθεσινό) και έξι ασίστ στη σεζόν, όμως περισσότερο μετράει η δουλειά που κάνει μέσα στο γήπεδο. Ο Στέφαν Σβαμπ πρωταγωνίστησε σε μια ακόμα ευρωπαϊκή βραδιά του ΠΑΟΚ και στα βήματά του είναι και ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Βάζει το πρώτο γκολ στην Ουκρανία, φτιάχνει το δεύτερο για τον Πέτρο Μάνταλο, μετράει δύο γκολ και τρεις ασίστ στη σεζόν και – σημείωση – ήρθε τελευταίος στην ΑΕΚ.

4. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, αλλά και θα τα πούμε και θα τα γράψουμε… Καλά τα πανηγύρια και οι διθύραμβοι, άξια και δικαιολογημένα για τις εμφανίσεις αμφοτέρων χθες το βράδυ, ωστόσο υπάρχει ένα τεράστιο «αλλά». Τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και η ΑΕΚ πέτυχαν μόλις την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων και παρότι παραμένουν ζωντανοί στη διεκδίκηση της πρόκρισης είναι δεδομένο ότι θα μπορούσαν να έχουν κάτι παραπάνω μέχρι τώρα. Ο δικέφαλος του βορρά δεν θα έπρεπε να έχει τη γκέλα με την Ομόνοια, η Ένωση θα έπρεπε να έχει «τσιμπήσει» τουλάχιστον ένα βαθμό σε Πορτογαλία ή ΟΑΚΑ.

5. Πόση σημασία έχουν οι αριθμοί στο ποδόσφαιρο; Συνήθως, αναλόγως πώς θες να ερμηνεύσεις το αποτέλεσμα; Τα νούμερα στα δύο ματς των ελληνικών ομάδων ήταν συντριπτικά. Τόσο συντριπτικά που αν τα αντιστρέφαμε, θα μιλούσαμε για απίστευτη γκίνια! Απίστευτο; Κι όμως, τι θα σκεφτόσασταν αν σας έλεγαν ότι μια ομάδα είχε κατοχή 62% έναντι 38% του αντιπάλου της και έχασε 4-1 με τον αντίπαλο να έχει πέντε σουτ στην εστία; Ή τι θα πιστεύατε για ένα ματς, στο οποίο ο γηπεδούχος έχει 66-34% κατοχή μπάλας, 559 πάσες έναντι 295 τα σουτ στην εστία είναι τέσσερα έναντι εφτά, τα σουτ γενικά 16 έναντι εννέα και το αποτέλεσμα 1-4; Ναι, αμφότερες οι ομάδες μας έφτασαν σε θρίαμβο, δίνοντας χώρο και κατοχή στον αντίπαλο.

6. Ήταν και για τους δύο η πρώτη νίκη στον όμιλο, και την ίδια στιγμή η τρίτη τους φετινή νίκη στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει με φόρα και δύο νίκες απέναντι σε Μπεσίκτας και Μπενφίκα, πριν έρθει το χαστούκι της Κράσνονταρ, ενώ η ΑΕΚ μπήκε στους ομίλους κερδίζοντας Σεντ Γκάλεν και Βόλφσμπουργκ. Η διαφορά τους στο εν λόγω κομμάτι, είναι ότι η Ένωση έχει δύο εκ των τριών νικών της μακριά από το ΟΑΚΑ, ενώ ο ΠΑΟΚ προς το παρόν κερδίζει μόνο στην Τούμπα.

7. Τα έβαλαν μαζεμένα… Να το σημειώσουμε και αυτό! Τέσσερα γκολ ο ΠΑΟΚ, τέσσερα γκολ η ΑΕΚ και όποιος έβλεπε νίκη με over να το κοιτάξει για καριέρα… Σε δύο ματς ομίλων, ο ΠΑΟΚ είχε πετύχει μόλις ένα γκολ (και είχε δεχτεί ένα), το ίδιο και η ΑΕΚ. Ο Τάνκοβιτς είχε σκοράρει στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Λέστερ, με τη διαφορά ότι η Ένωση μέχρι το ταξίδι στην Ουκρανία είχε παθητικό πέντε τερμάτων.

8. Ας κλείσουμε με μια διαφορά! Έτσι, για την αλητεία… Για την ΑΕΚ είναι πολύ πιο σπάνια να πετυχαίνει πολλά γκολ στην Ευρώπη ή τουλάχιστον είχε πολλά περισσότερα χρόνια. Έχει να φτάσει σε τέτοιο αριθμό τερμάτων από το 2002 και τα δύο παιχνίδια με την Μακάμπι (4-0 και 1-4), ενώ πιο πριν υπάρχει και η βραδιά στο Λεβερκούζεν (4-4). Ο ΠΑΟΚ, αντιθέτως είχε πετύχει τέσσερα γκολ το 2014 στη Ζίμπρου, έξι γκολ την ίδια σεζόν στη Ντιναμό Μινσκ και πρόσφατα, το 2018, είχε την επιβλητική νίκη με 1-4 επί της Μπάτε Μπορίσοφ στη Λευκορωσία.