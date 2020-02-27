LIVE LIVE EUROPA LEAGUE 27-02-2020 19:55 Πρώτος Αγώνας 1-3 ISTANBUL BASAKSEHIR 0 0 <% getScoreHome(693800) %> <% getScoreAway(693800) %> SPORTING CP Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Μπασάκσεχιρ - Σπόρτινγκ Λισαβώνας ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ LIVE EUROPA LEAGUE BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0 <% getScoreHome(666986) %> ISTANBUL BASAKSEHIR 0 <% getScoreAway(666986) %> LIVE EUROPA LEAGUE Cosmote Sport 5 ISTANBUL BASAKSEHIR 0 <% getScoreHome(661826) %> A.S. ROMA 0 <% getScoreAway(661826) %> LIVE EUROPA LEAGUE SPORTING CP 0 <% getScoreHome(648948) %> ROSENBORG 0 <% getScoreAway(648948) %>