Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Λέικερς, ο Γιάννης οδήγησε τους Χιτ στη νίκη

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Eφτά αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με το μεγάλο διπλό των Λος Άντζελες Λέικερς στην έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς να ξεχωρίζει.