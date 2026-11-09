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Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Λέικερς, ο Γιάννης οδήγησε τους Χιτ στη νίκη

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Eφτά αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με το μεγάλο διπλό των Λος Άντζελες Λέικερς στην έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς να ξεχωρίζει.

Οι «Λιμνάνθρωποι» χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς στην διάθεσή τους, άλωσαν την έδρα των Πίστονς, ενώ οι Μαϊάμι Χιτ έκαναν αγχωτικό πέρασμα από την έδρα των Σακραμέντο Κινγκς, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σικάγο Μπουλς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 121-127
Ντιτρόιτ Πίστονς – Λος Άντζελες Λέικερς 116-121
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γιούτα Τζαζ 115-100
Ντάλας Μάβερικς – Μπρούκλιν Νετς 130-93
Μιλγουόκι Μπακς – Μπόστον Σέλτικς 97-117
Σακραμέντο Κινγκς – Μαϊάμι Χιτ 108-114
Λος Άντζελες Κλίπερς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 139-123

Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Λέικερς, ο Γιάννης οδήγησε τους Χιτ στη νίκη