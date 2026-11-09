Περίπατος των Σέλτικς στο Μιλγουόκι

Η ομάδα της Βοστώνης επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, φτάνοντας σε μία άνετη επικράτηση με διαφορά 20 πόντων, απέναντι σε ένα Μιλγουόκι που δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των φιλοξενούμενων.
Mε αυτή τη νίκη οι Σέλτικς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 8-2 και παραμένουν στις υψηλές θέσεις της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Μπακς έπεσαν στο 1-9, συνεχίζοντας τις κακές εμφανίσεις.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Πολ Τζορτζ με 27 πόντους, ενώ από πλευράς Μιλγουόκι ξεχώρισε ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση επίσης με 27 πόντους.