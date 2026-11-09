Μπαρκολά: «Δεν έχετε δει ακόμα την καλύτερη εκδοχή μου»

Την πεποίθησή του πως μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα στη Λίβερπουλ εξέφρασε ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, παραδεχόμενος πως μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει τον καλύτερό του εαυτό μετά τη μεταγραφή του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όχι, δεν νομίζω ότι βρίσκομαι ακόμη στο καλύτερό μου επίπεδο. Δεν έχετε δει ακόμα την καλύτερη εκδοχή μου. Δουλεύουμε με τους συμπαίκτες μου, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα δυνατά μου στοιχεία.

Όταν αναπτύξουμε πραγματικά αυτή τη μεταξύ μας κατανόηση, τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα. Βλέπω ότι υπάρχει συνεχής βελτίωση. Οι συμπαίκτες μου αρχίζουν να καταλαβαίνουν καλύτερα τον τρόπο παιχνιδιού μου και θεωρώ πως τα πράγματα πηγαίνουν όλο και καλύτερα.

Για μένα ήταν η κατάλληλη στιγμή να φύγω από την Παρί. Πέρασα υπέροχα χρόνια εκεί και κατέκτησα πάρα πολλά τρόπαια. Ωστόσο, είχε έρθει η ώρα για κάτι διαφορετικό. Ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί εκεί υπήρχε πραγματικά μια οικογένεια και είχαμε δημιουργήσει κάτι πολύ ξεχωριστό.

Από μικρός είχα τη φιλοδοξία να αγωνιστώ στην Premier League. Όταν σε καλεί ένας σύλλογος όπως η Λίβερπουλ, είναι κάτι σπουδαίο. Δεν είχα αμφιβολίες και ήξερα ότι έπρεπε να έρθω εδώ. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στη Λίβερπουλ»