Αθανασιάδης: «Ευχαριστούμε τον κόσμο, στα δύσκολα πρέπει να φανούμε μεγάλη ομάδα»

Ο Γιώργος Αθανασιάδης μετά την ήττα του Ηρακλή από τον Παναθηναϊκό, ευχαρίστησε τον κόσμο των «κυανόλευκων» για την υποστήριξή τους στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Προσπαθήσαμε, παλέψαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στο φινάλε δόθηκε ένα πέναλτι, αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Προχωράμε. Έπρεπε να ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι στο τέλος, στο να πάρουμε έναν βαθμό. Όλα τα παιδιά θέλαμε να κερδίσουμε μια μεγάλη ομάδα.

Μπορούσαμε να έχουμε άλλους 4-5 βαθμούς με βάση το ποδόσφαιρο που παίζουμε, κάνουμε προσπάθεια, σε κάθε παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, τους θέλουμε δίπλα μας και στα δύσκολα πρέπει να φανούμε μεγάλη ομάδα»