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Στην πόρτα της εξόδου από την Κρίσταλ Πάλας ο Πιέρ Σαζ

Ποδόσφαιρο
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Σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή μπαίνει η Κρίσταλ Πάλας, αφού η διοίκηση της αγγλικής ομάδας έχει πάρει την απόφαση να λύσει την συνεργασίας της με τον Πιέρ Σαζ.

Η κάτοχος του Conference League μετά από 10 αγωνιστικές βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League με μόλις δύο νίκες και 7 βαθμούς.

Ο Γάλλος προπονητής διαδέχθηκε τον Όλιβερ Γκλάσνερ στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας, όμως λίγους μήνες αργότερα η θητεία του 47χρονου Σαζ, φτάνει στο τέλος της.

Η διοίκηση της Κρίσταλ Πάλας, μάλιστα φαίνεται ότι έχει έτοιμη και την διάδοχη κατάσταση, αφού το όνομα του Τόμας Φρανκ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των υποψήφιων προπονητών.

Στην πόρτα της εξόδου από την Κρίσταλ Πάλας ο Πιέρ Σαζ