Στην πόρτα της εξόδου από την Κρίσταλ Πάλας ο Πιέρ Σαζ

Η κάτοχος του Conference League μετά από 10 αγωνιστικές βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League με μόλις δύο νίκες και 7 βαθμούς.
Ο Γάλλος προπονητής διαδέχθηκε τον Όλιβερ Γκλάσνερ στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας, όμως λίγους μήνες αργότερα η θητεία του 47χρονου Σαζ, φτάνει στο τέλος της.
Η διοίκηση της Κρίσταλ Πάλας, μάλιστα φαίνεται ότι έχει έτοιμη και την διάδοχη κατάσταση, αφού το όνομα του Τόμας Φρανκ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των υποψήφιων προπονητών.
Crystal Palace are set to sack manager Pierre Sage after 16 games in charge. Palace suffered a 3-1 defeat by Liverpool at Selhurst Park on Sunday, leaving the south London side bottom of the Premier League table for the first time after a complete round of games since December 2017. Exclusive story from @MattWoosie ⬇️ 🔗 https://t.co/D7dlk3OheG— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 8, 2026