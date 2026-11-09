Στην πόρτα της εξόδου από την Κρίσταλ Πάλας ο Πιέρ Σαζ

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή μπαίνει η Κρίσταλ Πάλας, αφού η διοίκηση της αγγλικής ομάδας έχει πάρει την απόφαση να λύσει την συνεργασίας της με τον Πιέρ Σαζ.

Η κάτοχος του Conference League μετά από 10 αγωνιστικές βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League με μόλις δύο νίκες και 7 βαθμούς.

Ο Γάλλος προπονητής διαδέχθηκε τον Όλιβερ Γκλάσνερ στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας, όμως λίγους μήνες αργότερα η θητεία του 47χρονου Σαζ, φτάνει στο τέλος της.

Η διοίκηση της Κρίσταλ Πάλας, μάλιστα φαίνεται ότι έχει έτοιμη και την διάδοχη κατάσταση, αφού το όνομα του Τόμας Φρανκ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των υποψήφιων προπονητών.