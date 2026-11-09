Άνετη νίκη για τους Τίμπεργουλβς

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Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς είχαν ένα εύκολο βράδυ απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, επικρατώντας με 115-100.

Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης, κυριαρχώντας και στα τέσσερα δωδεκάλεπτο του αγώνα απέναντι στους Τζαζ, για να φτάσουν με άνεση στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Με αυτή τη νίκη οι Τίμπεργουλβς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 8-3, ενώ οι Γιούτα Τζαζ που ξεκίνησαν την σεζόν με υψηλές βλέψεις, έπεσαν στο 1-9, παρουσιάζοντας προβληματική εικόνα.

Ο ΛαΜέλο Μπολ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον rookie Νταρίν Πίτερσον να ξεχωρίζει για τους Τζαζ, έχοντας 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης