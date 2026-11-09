Πάρτι των Μάβερικς κόντρα στους Νετς

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Οι Ντάλας Μάβερικς με επιβλητική εμφάνιση, διέλυσαν τους Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με 130-93.

Οι Τεξανοί μπήκαν από την αρχή του αγώνα με άγριες διαθέσεις και πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά, αυξάνοντας συνεχώς το προβάδισμά τους, χωρίς να απειληθούν σε κανένα σημείο από τους Νετς.

Έτσι, οι Μάβερικς έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη, για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 6-4, ενώ αντίθετα οι Μπρούκλιν Νετς, που δεν κυνηγούν κάτι την φετινή σεζόν, έπεσαν στο 2-8.

Ο Κούπερ Φλαγκ με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 12 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μάβερικς, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Νετς, έχοντας 19 πόντους και 9 ριμπάουντ.

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