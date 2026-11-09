Καρυδάτο διπλό των Λέικερς στο Ντιτρόιτ χωρίς τον Ντόντσιτς

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Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μεγάλη νίκη στην έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς με 121-116, χωρίς να έχουν στην διάθεσή τους τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, προφυλάχθηκε από τον Τζέι Τζέι Ρέντικ λόγω ενοχλήσεων, ωστόσο οι «Λιμνάνθρωποι» είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Όστιν Ριβς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρησης με 43 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Οι Λέικερς έκαναν τρομερή εκκίνηση στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 38-14 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους Πίστονς να απαντούν στο δεύτερο δωδεκάλεπτο με επί μέρους 34-23, για να ρίξουν την διαφορά στους 13 πόντους (61-48).

Η αντεπίθεση των Πίστονς συνεχίστηκε και στο τρίτο δωδεκάλεπτο με τους γηπεδούχους να κάνουν επί μέρους 33-27, για να ρίξουν την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (88-81), μπαίνοντας ξανά στην διεκδίκηση της νίκης.

Η τελευταία περίοδο εξελίχθηκε σε «μάχη», με τους Πίστονς να παλεύουν για τη νίκη, όμως οι Λέικερς έδειξαν μέταλλο, άντεξαν στο φινάλε και έφυγαν από το Ντιτρόιτ με μια μεγάλη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 9-2.

Εκπληκτικό ματς για τους Λέικερς έκανε και ο Ουόκερ Κέσλερ, που είχε 12 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, ενώ για τους Πίστονς ξεχώρισε ο Ντάνις Τζένκινς με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης