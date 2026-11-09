O Έμερι... στράβωσε με ερώτηση δημοσιογράφου για το γκολ της Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (vid)

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O προπονητής της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του σε ερώτηση δημοσιογράφου στο flash interview μετά το ισόπαλο 4-4 με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι», μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, ισοφάρισαν στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων και μετά το τέλος του αγώνα, ο Ουνάι Έμερι ρωτήθηκε γιατί αποχώρησε από τον πάγκο πριν την λήξη του ματς.

Ο Ισπανός προπονητής δεν έκρυψε τον έντονο εκνευρισμό του για την ερώτηση που δέχθηκε, πετώντας και τα... καρφιά του για τον χρόνο των καθυστερήσεων που κρατήθηκε από τον διαιτητή.

«Σκόραραν στο 96ο λεπτό. Είχαν δοθεί έξι λεπτά καθυστερήσεων, νόμιζα ότι το ματς είχε τελειώσει. Δεν λέω ότι ήταν άδικο. Σκόραραν στο 96ο λεπτό. Τα αγγλικά μου είναι φτωχά αλλά είμαι ξεκάθαρος», ανέφερε.