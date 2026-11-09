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Αγχωτική νίκη για τους Χιτ στο Σακραμέντο με double-double του Γιάννη

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Οι Μαϊάμι Χιτ δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Σακραμέντο, ωστόσο ο Έλληνας σούπερ σταρ τους οδήγησε στη νίκη με 114-108.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 29 πόντους, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής με 14/21 δίποντα και 1/7 βολές.

Το ματς

Οι Χιτ μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 34-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 34-29 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 9 πόντων (68-59).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και έκαναν επί μέρους 23-22 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, για να μπουν στην τελευταία περίοδο, έχοντας πάρει προβάδισμα δέκα πόντων (91-81).

Οι Κινγκς, όμως εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και έβαλαν δύσκολα στους Χιτ, που άντεξαν στο φινάλε για να πανηγυρίσουν μια αγχωτική νίκη στο Σακραμέντο.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Αγχωτική νίκη για τους Χιτ στο Σακραμέντο με double-double του Γιάννη