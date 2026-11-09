Αγχωτική νίκη για τους Χιτ στο Σακραμέντο με double-double του Γιάννη

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Οι Μαϊάμι Χιτ δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στους Σακραμέντο, ωστόσο ο Έλληνας σούπερ σταρ τους οδήγησε στη νίκη με 114-108.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 29 πόντους, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής με 14/21 δίποντα και 1/7 βολές.

Το ματς

Οι Χιτ μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 34-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 34-29 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 9 πόντων (68-59).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και έκαναν επί μέρους 23-22 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, για να μπουν στην τελευταία περίοδο, έχοντας πάρει προβάδισμα δέκα πόντων (91-81).

Οι Κινγκς, όμως εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και έβαλαν δύσκολα στους Χιτ, που άντεξαν στο φινάλε για να πανηγυρίσουν μια αγχωτική νίκη στο Σακραμέντο.

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