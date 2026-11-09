Σύννεφα για Γιάισλε στη Νιούκαστλ

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Ματίας Γιάισλε, μετά το κάκιστο ξεκίνημα της Νιούκαστλ στην φετινή Premier League, με την γκρίνια για τον Γερμανό προπονητή να αυξάνεται.

Οι «καρακάξες» μετρούν μόλις τρεις νίκες στα τελευταία δέκα παιχνίδια και το κλίμα στα αποδυτήρια για τον Γιάισλε είναι βαρύ, με αρκετούς παίκτες της Νιούκαστλ να είναι δυσαρεστημένοι από την παρουσία του.

«Υπάρχουν αναφορές ότι οι παίκτες δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα στα παρασκήνια. Υπάρχουν υποψίες πως κάποιοι ίσως να μην είναι απόλυτα στο πλευρό του ή να αμφισβητούν αποφάσεις του.

Προς το παρόν όλα αυτά παραμένουν φήμες και εικασίες, αλλά είναι μία κατάσταση που αξίζει να παρακολουθήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ρεπόρτερ που έχει γνώση των εσωτερικών της ομάδας.

Με τα αποτελέσματα να μην βελτιώνονται και τις φήμες για τα αποδυτήρια να αυξάνονται, τα επόμενα παιχνίδια για τον Γερμανό προπονητή θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για το μέλλον του στον πάγκο της Νιούκαστλ.