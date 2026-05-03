Ο κυπελλούχος ΟΦΗ είχε... hangover από την κατάκτηση της κούπας και ο Άρης «πέρασε» άνετα από την Κρήτη (0-2) με γκολ των Ντούντου και Γιαννιώτα.

Παιχνίδι γοήτρου στο Παγκρήτιο, μεταξύ ΟΦΗ και Άρη, με τους γηπεδούχους να έχουν κλειδώσει την ευρωπαϊκή τους παρουσία, κατακτώντας το κύπελλο και τους κιτρινόμαυρους να έχουν χάσει πλέον τον στόχο της 5ης θέσης για μια θέση στην Ευρώπη.

Οι παίκτες του Γρηγορίου μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να πιέζει ασφυκτικά και να βρίσκει τελικές και λύσεις στην αντίπαλη άμυνα, σκοράροντας μάλιστα με τον Ντούντου στο 11ο λεπτό. Ο Βραζιλιάνος άσος πήρε ωραία κάθετη μπαλιά από τον Ράσιτς και πλάσαρε ιδανικά τον Λίλο για το 0-1.

Ως το ημίωρο ο ΟΦΗ δεν είχε κάποια καλή στιγμή, με τους παίκτες του Κόντη να μοιάζουν αποπροσανατολισμένοι από το υψηλό πρέσσινγκ του Άρη. Η καλή στιγμή ήρθε για τους Κρητικούς με τον Σαλσέδο, μετά από σέντρα του Νους, η μπάλα όμως κατέληξε αουτ, μετά την κεφαλιά του πρώτου.

Ο ΟΦΗ πίεσε, όμως δεν είχε τις τελικές και τις μεγάλες φάσεις στο πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το ρευστό 0-1 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο μέρος ο Άρης μπήκε και πάλι ορεξάτος. Στο 50ο λεπτό πολύ καλό πλασέ του Πέρεθ, λίγο έξω από το δοκάρι του Λίλο. Τρία λεπτά αργότερα η δυνατή κεφαλιά του Ράσιτς δεν βρίσκει στόχο και πάλι. Ο Άρης έψαξε το γκολ, όμως η αστοχία των παικτών του επέτρεψε στον ΟΦΗ να πάρει ψυχολογία και να ανέβει. Στο 60' η πρώτη μεγάλη στιγμή του ΟΦΗ στο δεύτερο μέρος, με τον Φούντα να σημαδεύει το δοκάρι του Αθανασιάδη.

Ο Άρης διατήρησε το 0-1 ως το 86, όταν ο Γιάννης Γιαννιώτας, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή, έγραψε το 0-2. Πανέμορφο πλασέ με το δεξί του Έλληνα εξτρέμ από το ύψος της περιοχής μετά το λάθος του Κωστούλα και η σφραγίδα για το διπλό του Άρη ήταν γεγονός.

Οι κιτρινόμαυροι έφυγαν νικητές από το Παγκρήτιο, σε ένα αποτέλεσμα όμως που δεν έφερε ιδιαίτερα χαμόγελα, καθώς ο στόχος της ευρωπαϊκής εξόδου έχει βγει από την κουβέντα...

ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κανελλόπουλος, Καραχάλιος, Φούντας, Νους, Σαλσέδο.

Άρης (Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Γένσεν, Ρόουζ, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Φρίντεκ, Φατίνγκα, Γκαρέ, Πέρεθ, Καντεβέρε, Ροντρίγκες.