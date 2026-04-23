Φλικ κατά διαιτησίας: «Θα ήθελα να μας δώσουν εξηγήσεις»  

Ο Χάνσι Φλικ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα με 1-0 απέναντι στη Θέλτα, στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της La Liga.

Οι Καταλανοί πήραν τη νίκη στο «Καμπ Νου» χάρη στο πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ, παραμένοντας στην κορυφή και διατηρώντας τη διαφορά τους από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, ο αγώνας σημαδεύτηκε από τη φάση του 55ου λεπτού, όταν το γκολ του Φεράν Τόρες ακυρώθηκε μέσω VAR ως οφσάιντ, απόφαση που προκάλεσε την αντίδραση του Γερμανού τεχνικού.

«Η αίσθησή μου είναι ότι το δεύτερο γκολ, το γκολ του Φεράν, είναι ένα σωστό γκολ και όχι οφσάιντ. Θα ήθελα να μας δώσουν εξηγήσεις οι διαιτητές σχετικά με το γιατί καταμετρήθηκε ως οφσάιντ. Στο τέλος, ο αγώνας έληξε 1-0 και ήρθε η ώρα να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι».

Πέρα από τη διαιτησία, προβληματισμό προκάλεσαν και οι τραυματισμοί των Ζοάο Κανσέλο και Γιαμάλ, με τον Φλικ να αποφεύγει να δώσει οριστικές απαντήσεις πριν τις εξετάσεις.

«Πρέπει να δούμε αύριο, να δούμε τι θα συμβεί. Θα δούμε. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Δεν είναι εύκολο, είναι κρίμα για εμάς. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Το ίδιο ισχύει και για τον Ζοάο (Κανσέλο)».

Η Μπαρτσελόνα αφήνει πίσω της την ένταση του αγώνα και στρέφεται πλέον στην επόμενη αναμέτρηση, με στόχο να διατηρήσει το προβάδισμά της στην κορυφή.