Live: Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός

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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο: «Θ. Κολοκοτρώνης» / NS2HD
Play out / 4η αγωνιστική
Play out / 4η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2 1
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
- VAR: Φώτιος (Πιερίας)
- AVAR: Μέγας (Πιερίας)
Βοηθοι
- Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)
- Πάτρας (Μακεδονίας)
Τεταρτος
- Ματσούκας (Εύβοιας)
Σκορερς
- 17' Μπαρτόλο
- 62' Μακέντα
Κιτρινες καρτες
- 69' Αλάγκμπε
- 72' Μακέντα
- 86' Καλτσάς
Σκορερς
- 14' Ρόσα
Κιτρινες καρτες
- 49' Αγκίρε