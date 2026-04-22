MENU
LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Γήπεδο: «Θ. Κολοκοτρώνης» / NS2HD
Play out / 4η αγωνιστική
Αστέρας Τρίπολης
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2 1
<% getScoreHome(1423281) %> <% getScoreAway(1423281) %>
Παναιτωλικός
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ MATCH REPORT
Διαιτητης
  • Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
  • VAR: Φώτιος (Πιερίας)
  • AVAR: Μέγας (Πιερίας)
Βοηθοι
  • Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)
  • Πάτρας (Μακεδονίας)
Τεταρτος
  • Ματσούκας (Εύβοιας)
Σκορερς
  • 17' Μπαρτόλο
  • 62' Μακέντα
Κιτρινες καρτες
  • 69' Αλάγκμπε
  • 72' Μακέντα
  • 86' Καλτσάς
Σκορερς
  • 14' Ρόσα
Κιτρινες καρτες
  • 49' Αγκίρε

Live: Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ