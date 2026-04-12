Επιστρέφει στη Ρεάλ ο Τόνι Κρόος

Έτοιμος να επιστρέψει ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι Τόνι Κρόος, σε διοικητικό πόστο αυτή τη φορά.

Στη Ρεάλ Μαδρίτη αναμένεται να επιστρέψει τη νέα σεζόν ο Τόνι Κρόος. Αυτή τη φορά όχι ως παίκτης, αλλά με νέο ρόλο σε διοικητικό ή τεχνικό πόδο.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η διοίκηση της «Βασίλισσας», με πρωτοβουλία του προέδρου Φλορεντίνο Πέρεθ, θέλει να αξιοποιήσει τον Γερμανό χαφ, καθώς οι γνώσεις και οι εμπειρίες του στο ποδόσφαιρο, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τη λειτουργία του συλλόγου.

Ο Κροος παραμένει κάτοικος Μαδρίτης, ενώ διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τη Ρεάλ. Έχει δημιουργήσει τη δική του ποδοσφαιρική ακαδημία και οι «μερένχες» θέλουν με κάποιον τρόπο να τον εντάξουν στο οργανόγραμμά τους, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.