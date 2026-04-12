Κρόος: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα όταν το παιχνίδι γίνεται χαοτικό»

Ο πρώην χαφ των Μαδριλένων, μιλώντας στο podcast του, αναφέρθηκε στην ήττα της Ρεάλ από την Μπάγερν Μονάχου, τονίζοντας ότι οι «Μερένχες» είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα σε χαώδης καταστάσεις.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν εξεπλάγην από όσα συνέβησαν σε αυτό το παιχνίδι. Παρόλο που η Μπάγερν έκανε εξαιρετική εμφάνιση, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν αυτό που συνέβη αφού προηγήθηκε με 2-0, από ψυχολογικής πλευράς.

Τα τελευταία χρόνια, η Μπάγερν κυριαρχεί απέναντι στη Ρεάλ στο πρώτο παιχνίδι, αλλά συχνά αποτυγχάνει να διατηρήσει αυτό το επίπεδο ή να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

Ένα προβάδισμα 2-0 στο ημίχρονο θα έπρεπε ουσιαστικά να “κλειδώσει” το παιχνίδι. Αντί γι’ αυτό, η Μπάγερν οπισθοχώρησε και αμύνθηκε με λιγότερη ένταση.

Εκείνη τη στιγμή είχε τον πλήρη έλεγχο. Περίμενα είτε να διατηρήσει την υπεροχή της είτε να πετύχει κι άλλα γκολ — τρίτο, τέταρτο, ακόμα και πέμπτο. Αντί για αυτό, συνέβη το αντίθετο».

Για την καθοριστική στιγμή του ματς: «Το λάθος του Ουπαμεκανό απέναντι στον Βινίσιους Τζούνιορ ήταν σημείο καμπής. Μετά από αυτό, η Ρεάλ έδειξε τον χαρακτήρα της και δημιούργησε πολλές επικίνδυνες φάσεις μεταξύ 60ού και 75ου λεπτού, παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ με 0-2».

Κατά τη γνώμη μου, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα στον κόσμο όταν τα παιχνίδια γίνονται “ροντέο”, γεμάτα επιθέσεις. Είναι ένα στυλ που της ταιριάζει απόλυτα.

Γι’ αυτό έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Το παιχνίδι θα μπορούσε να έχει λήξει 3-3, αλλά τελικά έμεινε στο 2-1. Η Μπάγερν έπρεπε να το διαχειριστεί καλύτερα – είτε να προστατεύσει το προβάδισμα είτε να εκμεταλλευτεί τους χώρους για να φτάσει στο 3-1 ή 4-1».