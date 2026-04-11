Η Μπάγερν Μονάχου έπαιξε τόσο όσο για να πάρει το διπλό (0-6) στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι, αφού αποφάσισε μέσα σε ένα λεπτό να «τελειώσει» τον αγώνα.

Οι Βαυαροί συνεχίζουν να μένουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, φτάνοντας τους 76 πόντους μετά από 29 αγώνες, ενώ παράλληλα ξεπέρασαν τα 100 γκολ στην σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ο αγώνας

Από νωρίς μπήκε δυναμικά στον αγώνα η Μπάγερν Μονάχου, αφού στο ένατο λεπτό πήρε κεφάλι στο σκορ με τον Μουσιάλα, όταν ο Λάϊμερ έδωσε την ασίστ για το 0-1.

Έκτοτε οι Βαυαροί ανέβασαν και άλλο το ρυθμό αλλά η Ζανκτ Πάουλι προέβαλε αντίσταση και δεν δέχτηκε άλλο τέρμα πριν το παιχνίδι πάει στην ανάπαυλα.

Ωστόσο στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο το σύνολο του Κομπανί αποφάσισε να «καθαρίσει» τον αγώνα και στο 53' με τον Γκορέτσκα έκανε το 0-2 και έβαλε πλώρη για την νίκη.

Ακριβώς ένα λεπτό μετά, ο Μουσιάλα έκανε το 0-3 και ουσιαστικά κλείδωσε την νίκη για την ομάδα του.

Λίγο αργότερα η Μπάγερν, έφτασε στα τέσσερα γκολ με τον Τζάκσον να σκοράρει στο 65' και να δίνει διατάσεις θριάμβου για τους Βαυαρούς.

Έκτοτε τα εναπομείναντα λεπτά είχαν τυπική διαδικασία. Στο 88' ο Γκερέρο ο έγραψε το 0-5 με την Μπάγερν Μονάχου να φεύγει με το διπλό.