Ο Κλεομένης κρατούσε πανό για τον Άλκη πριν από 4 χρόνια - Τι δήλωσε ο καθηγητής του

Πριν από 4 χρόνια και τη δολοφονία του Άλκη, ο Κλεομένης, μαθητής Λυκείου τότε, κρατούσε πανό για να σταματήσει η οπαδική βία.

Μια φωτογραφία από το 2022, με τον Κλεομένη, που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά, να κρατά πανό μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, για να σταματήσει ο κύκλος του αίματος, κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες. Τότε ο Κλεομένης ήταν μαθητής Λυκείου και ο Γιάννης Λαθήρας, ένας εκ των καθηγητών του, ανέβασε τη σχετική φωτογραφία και μίλησε στο Metropolis 95,5 συγκλονισμένος για το τραγικό γεγονός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα χρόνια που ήταν καθηγητής του Κλεομένη: «Ήμουν καθηγητής στο 1ο Γυμνάσιο Συκεών και στο 2ο Λύκειο Συκεών. Μαθητής μας ήταν και ο Κλεομένης, τον θυμάμαι αμυδρά. Μετά πήγε στο 2ο Λύκειο. Όλα τα παιδιά τον θυμούνται ως ένα καλό παιδί, χαμογελαστό. Πριν 4 χρόνια τα παιδιά του 2ου Λυκείου έκαναν μια πολύ συγκινητική κίνηση και βγήκαν φωτογραφία, όλα τα παιδιά, με ένα πανό που έγραφε Άλκη να είσαι ο τελευταίος

Το ένα παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και το άλλο με του Άρη κρατούσαν το πανό. Θυμήθηκα τη φωτογραφία, την ανέβασα και κάποιος μου θύμισε, μου είπε, ότι το παιδί με τα ασπρόμαυρα ήταν ο Κλεομένης. Είναι συγκλονιστικό. Συγκλονίστηκα. Πολύ τραγικό, ένα παιχνίδι της μοίρας απίστευτο. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος».

Για το ότι κράτησε αυτό το πανό: «Συμμετείχε στο μήνυμα. Είχε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έγραψαν μαζί το πανό και έβγαλαν φωτογραφία για να στείλουν μήνυμα, να σταματήσει αυτή η τρέλα, αυτά τα φονικά».

Για τα όσα έζησε στην κηδεία και την αίσθησή του για τη συνέχεια: «Ο φόβος μου είναι ότι δε θα είναι τελευταίος ούτε ο Κλεομένης. Ήμασταν συντετριμμένοι. Ένιωσα ότι μπορεί να έχουμε και άλλα θύματα. Είναι κρίμα, νέα παιδιά να σκοτώνονται για αυτά τα πράγματα. Να είναι όλοι αγαπημένοι, ανεξάρτητα της ομάδας που ο καθένας πιστεύει. Ήταν πολύς κόσμος στην κηδεία. Πιο πολύ οι συγγενείς και οι φίλοι του, τα παιδιά από τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι της ομάδας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το γεγονός. Στεναχωριέμαι σαν δάσκαλος και πατέρας. Ντρέπομαι που χάνουμε αυτά τα παιδιά».