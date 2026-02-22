Χιμένεθ: «Αυτό που λείπει σε τέτοια ματς είναι να μπορέσεις να σκοράρεις»

Όλα όσα ανέφερε ο Μανόλο Χιμένεθ κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μετά την ισοπαλία απέναντι στην Κηφισιά

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Ισπανού τεχνικού:

«Κάναμε ένα καλό πρώτο μέρος αλλά στο μοναδικό μας λάθος δεχθήκαμε γκολ. Δεν είναι θέμα επιθετικών. Δημιουργήσαμε σήμερα και μάλιστα καλές ευκαιρίες… Προκαλέσουμε και δημιουργήσαμε φάουλ, κόρνερ αλλά δυστυχώς δεν σκοράραμε. Αυτό που λείπει σε τέτοια ματς είναι να μπορέσεις να σκοράρεις. Σήμερα, όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα έδωσαν όλα ή ότι δεν έκαναν καλό παιχνίδι. Καταλαβαίνω να είμαστε νευριασμένοι με το παιχνίδι του Βόλου, αλλά όχι με το σημερινό. Οταν κάποιος δίνει όσα έχει στο γήπεδο, δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι άλλο», ήταν η αρχική του τοποθέτηση.

Για το αν είναι ικανοποιημένος από το γεγονός πως ο Άρης δεν έφτασε για άλλη μια φορά στη νίκη:

«Θα πρέπει με τη δική μας συμπεριφορά να δώσουμε χαρά και κίνητρο στον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Υπήρξαν πολλά προβλήματα από το ξεκίνημα της σεζόν. Πολλά περισσότερα από αυτά που γνωρίζει ο κόσμος και το τονίζω. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να δείξουμε χαρακτήρα απέναντι σε όλα τα προβλήματα και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Η διαφορά μετο σουτ και έξω ή σουτ και μέσα, είναι η ποιότητα, η ένταση του παιχνιδιού ή και η τύχη. Σε αυτά δεν υστερήσαμε, ωστόσο δεν τα καταφέραμε».

Για την χρήση των δύο επιθετικών:

«Είχαμε πολλούς μήνες που βασιζόμασταν μόνο στον Μορόν. Ηταν δύσκολο για την ομάδα και τον ίδιο. Θα ήθελα από εδώ να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη ότι όλους αυτούς τους μήνες έδινε τα πάντα, έχοντας πρόβλημα στον αστράγαλο. Αυτή τη στιγμή, μπορούσαμε να παίξουμε με δύο επιθετικούς. Δώσαμε την ευκαιρία στον Μορόν να αναρρώσει και να ξεκουραστεί. Είμαι μέχρι ένα σημείο ικανοποιημένος, ωστόσο πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο επιθετικό και στο αμυντικό τρανζίσιον. Με δύο επιθετικούς, ρισκάρεις να φύγει ο αντίπαλος στον χώρο και να δημιουργήσει προβλήματα».

Για το παιχνίδι από τον άξονα και την αδυναμία του Άρη να δημιουργήσει κάθετο ποδόσφαιρο:

«Σήμερα είμαι ικανοποιημένος από τη δημιουργία. Μπορέσαμε και είχαμε περισσότερες σέντρες, κερδίσαμε κόρνερ και φάουλ. Επίσης θεωρώ ότι κάναμε αρκετές ευκαιρίες μέσα στην περιοχή. Απλά έλειπε να βάλουμε τη μπάλα στα δίχτυα. Έκαναν εξαιρετικό ματς Ράτσιτς και Γένσεν με αριθμητικό μειονέκτημα (σ.σ. δεν υπήρχε τρίτος χαφ) και θα πρέπει να συνεχίσουμε με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ο Μόντσου να πάρει τη μπάλα από την άμυνα. Οταν λείπει ένας τέτοιος box το box, ίσως σε κάποια ματς όπως το σημερινό θα ήταν καλύτερο να βάλουμε έναν εξτρά επιθετικό. Είναι και ο τρόπος παιχνιδιού που μου αρέσει να παίζω»