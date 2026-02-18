Οργή στον Πανιώνιο για την ατάκα περί Νέας Σμύρνης και Κεμάλ, ζήτησε «συγγνώμη» ο Γεωργούντζος

Μία απαράδεκτη φράση του Σωτήρη Γεωργούντζου που συνέκρινε την υποδοχή του κόσμου του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη με τις κτηνωδίες του Κεμάλ στη Μικρασιατική Καταστροφή, έφερε τη δικαιολογημένη οργή του Ιστορικού.

Συγκεκριμένα ο γνωστός δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ της Καλαμάτας, στην εκπομπή του μετά το μεγάλο διπλό του Πανιωνίου στην Παραλία, στην πρεμιέρα των πλέι οφ, ανέφερε μεταξύ άλλων για την υποδοχή των φίλων των "κυανέρυθρων" στην αποστολή της ομάδας πως: «η Νέα Σμύρνη κάηκε χειρότερα απ’ ότι κάηκε η Σμύρνη από τον Κεμάλ».

Η αντίδραση από πλευράς Πανιωνίου ήταν άμεση, καθώς προκλήθηκαν έντονες αντιδράσεις, με τον Ερασιτέχνη να αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως: «Με αφορμή δημόσια τοποθέτηση που έγινε τις τελευταίες ημέρες και περιλάμβανε αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε.

Η ιστορία του Πανιωνίου δεν είναι ένα επικοινωνιακό σχήμα λόγου. Είναι βιωμένη μνήμη. Είναι οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν, οι αθλητές και τα μέλη του Συλλόγου που χάθηκαν στη Σμύρνη, είναι η προσφυγιά που μετέφερε στην Ελλάδα όχι μόνο έναν αθλητικό οργανισμό αλλά έναν ολόκληρο πολιτισμό αξιών.

Η Μικρασιατική Καταστροφή δεν προσφέρεται για συγκρίσεις, υπερβολές ή ευφάνταστα σχόλια στο πλαίσιο μιας ποδοσφαιρικής αντιπαράθεσης. Ο αθλητισμός οφείλει να εμπνέει πάθος, αλλά και σεβασμό. Οι στιγμές χαράς μιας ομάδας δεν μπορούν και δεν πρέπει να παραλληλίζονται με ιστορικές τραγωδίες.

Ο Πανιώνιος τιμά τη μνήμη, δεν τη χρησιμοποιεί. Κουβαλά την ιστορία του με ευθύνη και αξιοπρέπεια. Και θα συνεχίσει να αγωνίζεται, εντός και εκτός γηπέδων, με πίστη στις αξίες του αθλητισμού, της κοινότητας και της ιστορικής συνείδησης.

Σεβασμός στην Ιστορία. Σεβασμός στη Μνήμη. Σεβασμός στον Αθλητισμό».

Την συγκεκριμένη τοποθέτησε αναδημοσίευσε και η ΠΑΕ Πανιώνιος, αναφέροντας από την πλευρά της στα social media ότι:

«Ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. τοποθετήθηκε επί του ζητήματος και η τοποθέτησή του εκφράζει απολύτως όλους μας.

Ο Αθλητισμός – και το Ποδόσφαιρο περισσότερο από κάθε άλλο άθλημα – γεννά έντονα συναισθήματα, τα οποία ορισμένες φορές γίνονται ανεξέλεγκτα. Ωστόσο, η συγγνώμη αποτελεί βήμα προόδου.

Ο Αθλητισμός είναι πρωτίστως Πολιτισμός και Σεβασμός απέναντι στον αντίπαλο.

Η Πανιώνια οικογένεια, ως ο Ιστορικός Σύλλογος της χώρας, οφείλει και θα πρέπει να δείχνει τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση».

Μετά από όλα αυτά πάντως ο Σωτήρης Γεωργούντζος επανήλθε και ζήτησε «συγγνώμη» για όσα είπε, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι παρερμηνεύτηκαν τα λεγόμενά του.