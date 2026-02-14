Έμειναν στο «μηδέν» Καρδίτσα και Νίκη Βόλου - «Χ»αμένες και οι δύο

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 0-0 και ο πρωτοπόρος Ηρακλής ξέφυγε τέσσερις βαθμούς, για τον α’ όμιλο των play off.

Το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και τη Νίκη Βόλου, έληξε ισόπαλο 0-0, οι δύο ομάδες βγήκαν αήττητες από το παιχνίδι αλλά και… χαμένες!

Κι αυτό γιατί είδαν για την πρεμιέρα των play off της Super League 2 και τον α’ όμιλο τον Ηρακλή να νικάει τον Αστέρα Β’ και να φτάσει στους 25 βαθμούς και να ξεφεύγει ενώ Καρδίτσα και Νίκη Βόλου ανέβηκαν στους 21. Όλα αυτά στο κυνήγι της πρώτης θέσης που οδηγεί στη Σούπερ Λίγκα.

Η Καρδίτσα πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ όταν από λάθος του Τζανετόπουλου, ο Καμπετσής σούταρε, απέκρουσε ο Γκαραβέλης, ο Βλαχομήτρος στην επαναφορά σούταρε αλλά στη γραμμή πάνω απέκρουσε ο Τζανετόπουλος. Αυτή η φάση και ένα σουτ του Μπούση στο 36’ που κατέληξε άουτ από το οριζόντιο δοκάρι ήταν ότι είχε να επιδείξει η ΑΣΑ στο α’ μέρος.

Η Νίκη στο 24’ έμεινε με 10 παίκτες αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Φερνάντες για θέατρο σε πτώση μέσα στην περιοχή από μαρκάρισμα του Μπακαγιόκο.

Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν από το αριθμητικό μειονέκτημα και στο φινάλε του ημιχρόνου έχασαν τρεις κλασσικές ευκαιρίες για να σκοράρουν. Στο 44’ σε σουτ του Γκαντέλιο η μπάλα κόντραρε, στο επόμενο λεπτό σε σουτ του Τζανετόπουλου από το πέναλτι απέκρουσε ο Μπαλωμένος και ο πορτιέρο της ΑΣΑ στο 45+3’ έκανε την επέμβαση του ημιχρόνου σε καρφωτή κεφαλιά του Τζανετόπουλου από την μικρή περιοχή.

Το σκηνικό δεν άλλαξε στο β’ ημίχρονο αφού η Νίκη αν και με 10 παίκτες έκλεισε τους διαδρόμους στην εστία της και η Καρδίτσα δεν μπόρεσε να απειλήσει σε κανένα σημείο του δεύτερου 45λεπτου. Η μοναδική φάση μάλιστα, στο διάστημα αυτό ήταν μια κεφαλιά του Κάσου ψηλά άουτ, στις καθυστερήγσεις. Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους, στο 54’ είχαν σουτ με τον Πέττα άουτ.

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων), Βοηθοί: Φράγιος, Τοροσιάδης (Μακεδονίας). 4ος: Δρακίδης (Ξάνθης).

Κίτρινες: 18' Πολέτο, 45’ Μπούσης, 58’ Καρίμ, 75’ Μπακαγιόκο, 84’ Καμπετσής - 20' Φερνάντες, 30' Πλέγας, 67’ Πασαλίδης.

Κόκκινες: 24' Φερνάντες (2η κίτρινη)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Σπανός): Μπαλωμένος, Πεταυράκης (65’ Σοϊρί), Μουστακόπουλος (70’ Μπαλτάς), Βλαχομήτρος, Πολέτο (57’ Καρίμ), Μπούσης (46’ Κλαβέρια), Γκόλιας, Νοικοκυράκης, Κάσσος, Μπακαγιόκο, Καμπετσής.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας (53’ Πασαλίδης), Σίλβα, Πλέγας (73’ Εππας), Πέττας (86’ Π. Γιακουμάκης), Φερνάντες, Λώλης (73’ Κυβρακίδης), Λουκίνας (86’ Μπατίστ).