Σπουδαία κίνηση με Όγκμποε για την Ελλάς Σύρου (pic)

Η Ελλάς Σύρου ενισχύεται ενόψει των Play-Outs της Super League 2, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μάριου Όγκμποε για την γραμμή κρούσης της.

Η νησιωτική ομάδα διεκδίκησε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική την συμμετοχή της στα Play-Offs, την οποία έχασε τελικά για λεπτομέρειες. Πλέον η προσοχή όλων στρέφεται στην «μάχη» της παραμονής, στην οποία ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας θα έχει ένα ακόμα πολύτιμο «γρανάζι» στην μηχανή του.

Ο λόγος για τον Μάριο Όγκμποε, 31χρονο επιθετικό που ξεκίνησε την καριέρα του από τη Νέα Ιωνία και έφτασε μέχρι τον ΟΦΗ και την ΑΕΛ στην Ελλάδα, αλλά και τις Χάμιλτον, Ντίμπα, Περσίτα και Νεζμέ στο εξωτερικό.

Με την φανέλα της ΑΕΛ πέτυχε 29 γκολ σε 58 εμφανίσεις στην Super League 2, ενώ με τον ΟΦΗ σκόραρε 7 φορές σε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αποκορύφωμα βέβαια ήταν το γκολ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση για το Κύπελλο, τον Νοέμβριο του 2016.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει την διαφορά στο επίπεδο της Super League 2, ενώ οι εμπειρίες που αποκόμισε μακριά από την Ελλάδα δεδομένα τον βελτίωσαν ακόμα περισσότερο.

Η ανακοίνωση:

«Ο Μάριος Όγμποε στη Σύρο!

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς της Super League 2 επιστρέφει στην Ελλάδα, έπειτα από τρεις σεζόν στο εξωτερικό, για να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας μας».