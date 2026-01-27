Το «τριπλό» κέρδος του ΠΑΟΚ Β με διαφορετικούς πρωταγωνιστές

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον -άκρως εντυπωσιακό- ΠΑΟΚ Β, ο οποίος σε κάθε παιχνίδι βρίσκει και διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο «έκλεισε» ο Δικέφαλος την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, σημειώνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες κόντρα στις ομάδες που βρίσκονται εντός της «ζώνης» του υποβιβασμού.

Πολλοί και διαφορετικοί οι πρωταγωνιστές και σκόρερ

Στο παιχνίδι της Τούμπας κόντρα στον Καμπανιακό, την... παράσταση έκλεψε ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης, ο 19χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος, όπως δήλωσε και ο ίδιος, «δεν σκοράρω συχνά». Είχε να σκοράρει από τον Μάρτιο του 2025 και συνολικά τα δύο τελευταία χρόνια είχε σκοράρει δύο τέρματα με την «ασπρόμαυρη» Κ19.

Μάλλον κρατούσε το... καλύτερο για την Τούμπα. Δύο από τα τέσσερα γκολ, τα πρώτα του Πολυκράτη στην επαγγελματική του καριέρα, τα οποία οδήγησαν στην ευρεία νίκη του ΠΑΟΚ Β (4-1).

Θετικά δείγματα και από έναν ακόμα Κυπελλούχο της περσινής Κ19, τον Στέλιο Αλμασίδη, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση στη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ Β, έδωσε την ασίστ για το πρώτο γκολ του Πολυκράτη.

Οι δύο έτεροι σκόρερ ήταν... συνήθεις ύποπτοι. Μπάλντε και Τσοπούρογλου συνέχισαν να έχουν επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, με τον Ισπανοσενεγαλέζο να φτάνει τα 4 γκολ, ενώ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Β έφτασε αντίστοιχα στα τρία τέρματα, όντας οι δύο κορυφαίοι σκόρερ μετά τον Γκιτέρσο.

Το πλεονέκτημα ενόψει πλέι άουτ και τα βαθμολογικά δεδομένα

Πλέον οι «ασπρόμαυροι» έχουν περίπου 20 μέρες πριν την έναρξη των πλέι άουτ, προκειμένου να προετοιμαστούν στο μέγιστο και να «σφραγίσουν» την παραμονή.

Όπως είχατε διαβάσει μέσα από το SDNA, ο Δικέφαλος με τη νίκη επί του Καμπανιακού πήρε το... απόλυτο πλεονέκτημα ενόψει της προσεχούς διαδικασίας, καθώς με 24 βαθμούς και την 5η θέση της βαθμολογίας, οι «ασπρόμαυροι» έχουν υπέρ τους όλες τις πιθανές ισοβαθμίες.

Τα πλέι άουτ θα ξεκινήσουν με ΠΑΟΚ Β και Καβάλα στους 12 βαθμούς, με τις δύο ομάδες να έχουν μεγάλο προβάδισμα παραμονής, ενώ ακολουθεί ο Νέστος με 9 βαθμούς και ο Καμπανιακός με 8 αντίστοιχα. Δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΣ με 5 βαθμούς και τον ουραγό Μακεδονικό με 3 αντίστοιχα.

Στις 14 Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνει... σέντρα στο μίνι πρωτάθλημα, ενώ η κλήρωση θα διεξαχθεί την προσεχή Δευτέρα στις 2 Φεβρουαρίου.

