Η αρχηγική ομιλία του Τσοπούρογλου: «Να... πεθάνουμε στο γήπεδο για την καριέρα μας» (vid)

Ο Τσοπούρογλου έδωσε το έναυσμα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. «Πρέπει να... πεθάνουμε στο γήπεδο», ήχησε στα αποδυτήρια της Τούμπας από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ Β.

Ηγετική, πορωτική και συγκλονιστική ομιλία από τον Δημήτρη Τσοπούρογλου, ο οποίος σαν άλλος... Αντρίγια Ζίβκοβιτς έβαλε τη.. σπίθα στους συμπαίκτες του, οι οποίοι κυριάρχησαν στην Τούμπα επί του Καμπανιακού (4-1).

«Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι η νίκη. Πρέπει να... πεθάνουμε στο γήπεδο γιατί είναι σημαντικό παιχνίδι. Παίζουμε σε αυτό το γήπεδο και πρέπει να τρέξουμε, να ξεπεράσουμε τα όριά μας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο 23χρονος, με τους παίκτες του Πονς να κάνουν την καλύτερη φετινή τους εμφάνιση.

«Είμαστε μία οικογένεια, να «πεθάνουμε» για μας και την καριέρα μας. Να μπούμε στο γήπεδο και να δώσουμε τα πάντα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο», ολοκλήρωσε με τον ΠΑΟΚ να αποδεικνύει πως είναι μία οικογένεια, καθώς στις εξέδρες της Τούμπας έδωσαν το «παρών» ο Τάισον με τον Βιεϊρίνια αλλά και οι Καρυπίδης, Γκοντσαρόβα, Τσίκνας από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.