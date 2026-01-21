Η Νάπολι προηγήθηκε, όμως η Κοπεγχάγη των 10 παικτών βρήκε την ισοφάριση (1-1) και άφησε την ομάδα του Αντόνιο Κόντε στο όριο της 24άδας.

Αν και απέκτησε σοβαρό προβάδισμα στην Δανία, η Νάπολι δεν κατάφερε να αφήσει πίσω τις πολλές απουσίες και την κακή εικόνα στο Champions League και παραχώρησε ισοπαλία στην Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου (1-1). Έτσι οι δύο ομάδες παρέμειναν ισόβαθμες στους 8 έπειτα από 7 αγωνιστικές και κατέχουν την 23η και 24η θέση της League Phase αντίστοιχα.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 35’ έπειτα από το δολοφονικό μαρκάρισμα του Ντιλέινι και χρήση VAR και στο 39’ έπειτα από κόρνερ ο ΜακΤόμινεϊ νίκησε τους πάντες στον αέρα και έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι για το 0-1. Αυτό προσπάθησαν να κρατήσουν στην επανάληψη οι Partenopei, όμως την… πάτησαν προς το τέλος. Στο 69’ ο Μποντζόρνο έκανε πέναλτι στον Ελιουνούσι και ο Λάρσον παρότι νικήθηκε από τα 11 βήματα από τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-1.