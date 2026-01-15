Ενίσχυση στην άμυνα με Διαμαντή με τα Χανιά

Τα Χανιά ενισχύθηκαν σημαντικά στην άμυνα με την απόικτηση του Απόστολου Διαμαντή, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η σχετική ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Απόστολου Διαμαντή, ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή ενόψει της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Απόστολος Διαμαντής είναι γεννημένος στις 20 Μαΐου 2000 στις Σέρρες, έχει ύψος 1,87 μ. και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τις ακαδημίες του Πανσερραϊκού, ενώ το 2016 μετακόμισε στην Κ19 του ΠΑΟΚ, με την οποία κατέγραψε 62 συμμετοχές και 1 γκολ, υπογράφοντας στη συνέχεια το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Το 2019 αγωνίστηκε ως δανεικός στον Βόλο με 18 συμμετοχές, ενώ το 2020 μεταγράφηκε στον ΟΦΗ, όπου παρέμεινε για τρεις σεζόν, καταγράφοντας 79 εμφανίσεις και 3 γκολ. Το 2023 είχε ένα σύντομο πέρασμα από την Τουρκία με την Istanbulspor, ενώ ακολούθησε η FC U Craiova στη Ρουμανία. Τον Ιανουάριο του 2024 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Πανσερραϊκού (11 συμμ.).

Τη σεζόν 2024-2025 φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή, με τον οποίο πραγματοποίησε 22 συμμετοχές, σημειώνοντας 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς αγωνίστηκε στην Αναγέννηση Καρδίτσας (2 συμμετοχές).

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Απόστολος Διαμαντής έχει 28 συμμετοχές και 2 γκολ με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας.

Συνολικά στην καριέρα του μετρά 194 συμμετοχές, 6 γκολ και 1 ασίστ.

Η ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Απόστολο στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας».