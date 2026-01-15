Γκουλής στο SDNA: «Ο Λεβαδειακός δεν…κλέβει ματς, τα κερδίζει –Ο Κόντης βάζει ταυτότητα στον ΟΦΗ»

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Νίκος Γκουλής, με πλούσια θητεία σε Λιβαδειά και Ηράκλειο, μιλά στο SDNA για το «ραντεβού» των άλλοτε ομάδων του στα ημιτελικά του Κυπέλλου και εκθειάζει τη δουλειά των δύο ελληνικών πάγκων.

Ποιος να το΄λεγε στην αφετηρία της φετινής κούρσας του Κυπέλλου πως δύο επαρχιακές ομάδες της Super League θα βρεθούν στους «4» και στο ξέφωτο του τελικού.

Κι όμως, να που συνέβη. Ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ έχουν μεταξύ τους…ραντεβού στα ημιτελικά του θεσμού και ο νικητής θα βρεθεί στο μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει ο το τρόπαιο.

Την ώρα που σε Λιβαδειά και Ηράκλειο κινούνται στους ρυθμούς των διπλών ημιτελικών που έρχονται, το SDNA απευθύνθηκε σε μια παλιά…καραβάνα των γηπέδων που έχει εισπνεύσει τον αέρα των αποδυτηρίων και στα δύο κλαμπ.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Νίκος Γκουλής, αγωνίστηκε τα χρόνια της καριέρας του με τις φανέλες και των δύο ομάδων.

Αργότερα ως προπονητής έκατσε στον πάγκο του ΟΦΗ, ενώ στην ομάδα της Βοιωτίας διετέλεσε διευθυντής της ακαδημίας και προπονητής της Κ19 του Λεβαδειακού.

- Για την φετινή πορεία του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ:

«Ο Λεβαδειακός διαθέτει όλα τα κομμάτια του παζλ ενωμένα. Έχει έναν έμπειρο διοικητικό παράγοντα στην κορυφή της πυραμίδας όπως είναι ο Γιάννης Κομπότης, έναν ικανότατο προπονητή (Νίκος Παπαδόπουλος), καλούς παίκτες και οργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Δεν με εκπλήσσει η φετινή πολύ καλή πορεία του.

Δικαιούται την θέση που βρίσκεται στο πρωτάθλημα και τη συμμετοχή του στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Προσπαθεί να παίζει κυρίαρχο ποδόσφαιρο σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει ως στόχο να…κλέψει τα ματς, αλλά να τα κερδίσει κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ πως έτσι θα συνεχίσει, το ίδιο καλά μέχρι και το τέλος της σεζόν.

Ο ΟΦΗ δεν ξεκίνησε καλά στη χρονιά κι έβγαλε αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Η αγωνιστική εικόνα του δεν συμβάδιζε με την ιστορία του και τις απαιτήσεις του κόσμου. Ο μεγαλομέτοχος (Μπούσης) είχε υπομονή κι έκανε κάποιες κινήσεις για την αγωνιστική βελτίωση.

Ο ερχομός του Κόντη που είναι ένας νεαρός και γεμάτος φιλοδοξίες προπονητής αρχίζει να αποφέρει αποτελέσματα. Θεωρώ πως ο ΟΦΗ θα καταφέρει να βρει το δρόμο του».

- Για το εάν ήταν έκπληξη το «διπλό» του ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο αποκλεισμός της ΑΕΚ:

«Δεν ήταν καθόλου έκπληξη προσωπικά για μένα. Από την εποχή του Γκέραρντ ήμουν πάντα αισιόδοξος και έλεγα πως ο ΟΦΗ είναι μεγάλη ομάδα και παίζει πάντα για τη νίκη.

Στην προκειμένη περίπτωση ο ΟΦΗ πήγε να κάνει το παιχνίδι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κοίταξε στα μάτια την ΑΕΚ και στο φινάλε πήρε αυτό που άξιζε. Όταν δείχνεις τέτοια εικόνα στο γήπεδο, όχι μόνο θα επιβιώσεις, αλλά θα κερδίζεις και πράγματα ως ομάδα».

- Για το ζευγάρι Λεβαδειακός – ΟΦΗ στα ημιτελικά του Κυπέλλου κι εάν υπάρχει φαβορί:

«Ο Λεβαδειακός βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα, ενώ ο ΟΦΗ δείχνει πως αρχίζει να βελτιώνεται στα τελευταία παιχνίδια. Νομίζω πως και οι δύο ομάδες έχουν τις δικές τους πιθανότητες για την πρόκριση μέσα από τη σειρά των διπλών αγώνων. Θα είναι δύο δύσκολα και αμφίρροπα ματς σε υψηλό επίπεδο.

Ο Λεβαδειακός διψάει λίγο περισσότερο για τη συμμετοχή στον τελικό συγκριτικά με τον ΟΦΗ που έχει πάει σε τελικούς κι έχει κατακτήσει το τρόπαιο».

- Για την παρουσία των δύο Ελλήνων προπονητών στους πάγκους των ομάδων:

«Είναι πολύ όμορφο. Πρόκειται για δύο αξιόλογους Έλληνες προπονητές που έχουν όλες τις δυνατότητες να κάνουν καριέρα. Γνωρίζω προσωπικά τον Νίκο Παπαδόπουλο και είμαι σε θέση να ξέρω τη φοβερή δουλειά που κάνει στο Λεβαδειακό.

Από την πλευρά του ο Κόντης αρχίζει να περνάει σταδιακά τη δική του ταυτότητα στον ΟΦΗ».