Ο Ζίβκοβιτς χάνει την ευκαιρία (vid)

Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 0-3 κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Τζολάκη.

Η φάση: