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Ο Ζίβκοβιτς χάνει την ευκαιρία (vid)

Ποδόσφαιρο
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Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 0-3 κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν κατάφερε να νικήσει τον Τζολάκη.

Η φάση:

Ο Ζίβκοβιτς χάνει την ευκαιρία (vid)