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Ο Τζολάκης σώζει στο σουτ του Μύθου (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γρήγορη αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ, με τον Τάισον να κάνει τη διαγώνια πάσα προς τον Μύθου, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε το σουτ του.

Η φάση:

Ο Τζολάκης σώζει στο σουτ του Μύθου (vid)