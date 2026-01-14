Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ασύλληπτη γκολάρα του Μάγκνουσον και 1-0 ο Λεβαδειακός (vid) 14-01-2026 16:00 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Λεβαδειακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ απέναντι στην Κηφισιά, με την αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον στο 45+2'. Το γκολ: Από το Bachelor, πρώτη σε αγώνες bodybuilding: Τη νέα εικόνα της Αθηνάς New York δεν θα την πίστευε ούτε ο Αλέξης Παπάς (Pics) dailymedia.gr Ο επιθετικός που θέλει ο Λίσι και ο παίκτης που ξεκλειδώνει τον Ζαφείρη menshouse.gr Μετά τις προσβλητικές αναρτήσεις για τη Μαρία Καρυστιανού: Επιστρέφει κανονικά στο ραδιόφωνο 1,5 χρόνο μετά dailymedia.gr Μεταγραφές και επιστροφές: Φουλ επίθεση από Ανδρουλάκη με 8 ονόματα που θα συζητηθούν instanews.gr Μας αρέσει όλο αυτό που γίνεται σήμερα στα Κουφονήσια; menshouse.gr Οι μισοί δεν πιάνουν ούτε τη βάση: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο tricky στον κόσμο; menshouse.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Ρεύμα, μισθοί, Πανελλαδικές: Τα 5 πρώτα μέτρα του Τσίπρα εάν βγει πρωθυπουργός instanews.gr Ασύλληπτη γκολάρα του Μάγκνουσον και 1-0 ο Λεβαδειακός (vid) SHARE