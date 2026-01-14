Ασύλληπτη γκολάρα του Μάγκνουσον και 1-0 ο Λεβαδειακός (vid)

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ απέναντι στην Κηφισιά, με την αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον στο 45+2'.

Το γκολ: