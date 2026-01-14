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Ασύλληπτη γκολάρα του Μάγκνουσον και 1-0 ο Λεβαδειακός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ απέναντι στην Κηφισιά, με την αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ του Μάγκνουσον στο 45+2'.

Το γκολ:

Ασύλληπτη γκολάρα του Μάγκνουσον και 1-0 ο Λεβαδειακός (vid)