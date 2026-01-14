Νοκ άουτ για τους «4» με Ολυμπιακός -ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης

Η νοκ άουτ φάση των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα και υπόσχεται πολλές συγκινήσεις.

Οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Ελλάδας Betsson θα προκύψουν σήμερα, μετά τους νοκ άουτ προημιτελικούς, που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Από τα τέσσερα παιχνίδια, τα δύο είναι δυνατά ντέρμπι, ενώ σε ενδεχόμενο ισοπαλίας, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι.

Η αυλαία ανοίγει στις 15:00 από τη Λιβαδειά, όπου ο φοβερός και τρομερός Λεβαδειακός υποδέχεται την Κηφισιά. Στο μεταξύ τους ματς στο πρωτάθλημα, οι Βοιωτοί είχαν επικρατήσει 3-2 με ανατροπή, ενώ η συνέχεια τους σε όλες τις διοργανώσεις είναι εντυπωσιακή. Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο με αλλαγές στο ρόστερ θέλει να συνεχίσει την καλή της πορεία στον θεσμό και θα ψάξει το «διπλό» για την τετράδα.

Στις 17:00 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στην OPAP Arena, με τις δύο ομάδες να παίζουν μεταξύ τους για τέταρτη φορά σε διάστημα περίπου δύο μηνών. Η Ένωση μετρά τρεις νίκες έως τώρα και θέλει ακόμα μία για να βρεθεί στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Κρητικοί βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, πετυχαίνοντας δυο νίκες επί του Αστέρα Aktor την περασμένη εβδομάδα και θα τα δώσει όλα για την πρόκριση.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα ντέρμπι. Στις 18:30, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πιο δυνατό ματς των προημιτελικών. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν το 2026 με έναν τίτλο, το Super Cup, κι ένα «διπλό» στο Περιστέρι και θέλουν να συνεχίσουν έτσι. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πλέι οφ του Κυπέλλου και πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο, έχοντας ως στόχο να βρεθεί και στους «4» του θεσμού.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών κλείνει στο ΟΑΚΑ, εκεί που ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Άρη, με τις δύο ομάδες να δείχνουν πως βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι «πράσινοι» με νέα πρόσωπα νίκησαν εύκολα 3-0 τον Πανσερραϊκό, ενώ η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ απέκλεισε τον Παναιτωλικό στην προηγούμενη φάση του θεσμού και ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΚ, έχοντας πολύ καλή απόδοση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις των προημιτελικών:

15:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Κηφισιά (CosmoteSport1)

17:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – ΟΦΗ (CosmoteSport3)

18:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (CosmoteSport2)

20:30 OAKA, Παναθηναϊκός – Άρης (CosmoteSport1)

Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών:

Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός ή Άρης

Λεβαδειακός ή Κηφισιά - ΑΕΚ ή ΟΦΗ

*Τα πρώτα ματς θα γίνουν 3-4-5 Φεβρουαρίου κι οι ρεβάνς στις 10-11-12 Φεβρουαρίου