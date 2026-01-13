«Ο Ολυμπιακός ζητά δανεικό τον Φρεντ με οψιόν 11 εκατ. ευρώ»

Τον Φρεντ της Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρεται να αποκτήσει ο Ολυμπιακός με τη μορφή δανεισμού και υψηλή οψιόν αγοράς, όπως αναφέρουν στην Τουρκία.

Συνέχεια δίνουν στην Τουρκία στο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρεντ της Φενέρμπαχτσε. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν έναν μέσο και ο 32χρονος Βραζιλιάνος χαφ φαίνεται να βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Τη Δευτέρα γινόταν λόγος για πρόταση των Πειραιωτών στα 9 εκατ. ευρώ για τον Φρεντ, αλλά σήμερα υπάρχει νέα εξέλιξη.

Η δημοσιογράφος Ελίς Μπουσέ Αράτς σε ανάρτησή της στο Χ σημειώνει ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση στη Φενέρ για δανεισμό του Βραζιλιάνου έως το καλοκαίρι, με προϋπόθεση αγοράς το καλοκαίρι με οψιόν που αγγίζει τα 11 εκατ. ευρώ.

«Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση δανεισμού στη Φενέρμπαχτσε για τον Φρεντ με οψιόν αγοράς 11 εκατ. ευρώ υπό όρους, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε την τελευταία διετία έχει παίξει σε 104 παιχνίδια, με 9 γκολ και 18 ασίστ.

