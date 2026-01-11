Καραπαπάς για το γκολ που ακυρώθηκε στο Άρης - ΑΕΚ: «Γελάει όλος ο πλανήτης» (pic)

Μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς αντέδρασε για το ακυρωθέν γκολ του Άρη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Κώστας Καραπαπάς, μέσω ανάρτησης του στα social media, διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση ακύρωσης του δεύτερου γκολ του Άρη στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ (1-1) στο «Κλ. Βικελίδης», η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.



Συγκεκριμένα, ο εκ των αντιπροέδρων και Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, έγραψε «Γελάει όλος ο πλανήτης».

Ο Κώστας Καραπάπας αναφέρθηκε στην φάση του 58ο λεπτό του ματς στο Χαριλάου, όταν ο VARίστας Χάγκενες κάλεσε τον διαιτητή Σάγκι σε on field review για να εξεταστεί πιθανό φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο με τον ώμο.

Από την συγκεκριμένη φάση ξεκίνησε και η αντεπίθεση για το γκολ των «κίτρινων», μετά και από την λάθος αντίδραση του Στρακόσα στο σουτ του Ντούντου.



Μετά την εξέταση της φάσης από τον ρέφερι του αγώνα, εκείνος αποφάσισε την ακύρωση του τέρματος του Άρη, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παράβαση στο ξεκίνημα της φάσης από τον Ρόουζ.