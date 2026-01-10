Χάνει τον ΠΑΟΚ ο Ελ Κααμπί, οριακή η συμμετοχή του με Λεβερκούζεν!

Η πρόκριση του Μαρόκο στα ημιτελικά του Copa Africa στερεί τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τον Ολυμπιακό για το ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Το Μαρόκο επικράτησε τους Καμερούν με 2-0 και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου θα αντιμετωπίσει τoν νικητή του Αλγερία-Νιγηρία, την Τετάρτη 14/1.

Την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένη και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για την φάση των «8» του Κυπέλλου Ελλάδος, κάτι που σημαίνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Δεδομένου, μάλιστα ότι το Μαρόκο θα δώσει ακόμη ένα ματς -πέρα από τον ημιτελικό- σε μικρό ή μεγάλο τελικό εν αμφιβόλω τίθεται η συμμετοχή του Ελ Κααμπί και για την αναμέτρηση με την Λεβερκούζεν.

Συγκεκριμένα, το Μαρόκο αν αποκλειστεί στα ημιτελικά, θα αγωνιστεί το βράδυ του Σαββάτου στον μικρό τελικό, ενώ αν πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό θα αγωνιστεί την Κυριακή.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Λεβερκούζεν την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, κάτι που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα είναι στην διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.