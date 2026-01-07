Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPERBET ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Άνοιξε το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεζ ο ΟΦΗ (vid) 07-01-2026 17:56 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΗ Αστέρας Τρίπολης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 36ο λεπτό, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ και διαμόρφωσε το 1-0 κόντρα στον Astera Aktor. Δείτε το γκολ: Αγγελική Ηλιάδη: Η αφοπλιστική της απάντηση για τα ερωτικά βίντεο που έχει γυρίσει (Vid) dailymedia.gr Νέο χτύπημα στη ΝΔ: Ποιον δημοσιογράφο επιλέγει ο Αντώνης Σαμαράς για εκπρόσωπο Τύπου του νέου κόμματός του dailymedia.gr Κι όμως, ο Άρης έκανε την καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη φέτος menshouse.gr Μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής: Ποιο ήταν το μοναδικό παράθυρο σωτηρίας των δυο νέων που έχασαν τη ζωή τους στο γκαράζ instanews.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που οι μισοί Έλληνες χάνουν; menshouse.gr Δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια: Η πρώτη πολύ διακριτή αλλαγή του Λίσι στον ΠΑΟΚ menshouse.gr Το όνομα του νέου κόμματος Σαμαρά – Επικό τρολάρισμα στη ΝΔ instanews.gr Δεν χάνεται απόψε: Η ταινιάρα του Νόλαν που καμιά «Οδύσσεια» δεν θα καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει menshouse.gr Άνοιξε το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεζ ο ΟΦΗ (vid) SHARE