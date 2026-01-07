Άνοιξε το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεζ ο ΟΦΗ (vid)

Με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 36ο λεπτό, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ και διαμόρφωσε το 1-0 κόντρα στον Astera Aktor.

Δείτε το γκολ: