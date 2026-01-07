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Άνοιξε το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεζ ο ΟΦΗ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 36ο λεπτό, ο Μπόρχα Γκονζάλεθ άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ και διαμόρφωσε το 1-0 κόντρα στον Astera Aktor.

Δείτε το γκολ:

Άνοιξε το σκορ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεζ ο ΟΦΗ (vid)