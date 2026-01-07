Συμπληρώνεται η οκτάδα στο Παγκρήτιο

Με το παιχνίδι ΟΦΗ-Αστέρας Aktor ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και συμπληρώνονται τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Στο Παγκρήτιο ολοκληρώνεται σήμερα στις 17:00 η ενδιάμεση φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά τη φάση των ομίλων και ενόψει των προημιτελικών, με το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Αστέρα Aktor.

Οι Κρητικοί, έχοντας χάσει προ ημερών στον τελικό του Super Cup, θέλουν να κάνουν και φέτος μεγάλη πορεία στη διοργάνωση. Από την πλευρά τους οι Αρκάδες, πέρυσι είχαν αποκλειστεί στα ημιτελικά από τον ΟΦΗ και θέλουν να πάρουν το αίμα τους… πίσω. Όποια ομάδα πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα, θα αντιμετωπίσει την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας την ΑΕΚ.

Το παιχνίδι είναι νοκ άουτ και αν δεν προκύψει νικητής στην κανονική διάρκεια, τότε η πρόκριση θα κριθεί, χωρίς παράταση, στα πέναλτι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα:

Άρης – Παναιτωλικός 2-0

Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά 0-1

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1 (5-4 πεν.)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου :

17:00 ΟΦΗ – Αστέρας Aktor

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (13-15/01/2026)

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Aktor

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης