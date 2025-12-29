Στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών του Μαρόκο ο Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κατάφερε να φτάσει σε ένα ιστορικό επίτευγμα με την φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκο.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού διαπρέπει με την εθνική ομάδα του Μαρόκο και πριν λίγη ώρα κατάφερε να μπει σε μια σπουδαία λίστα.

Ο Μαροκινός επιθετικός σημείωσε γκολ στον αγώνα του Μαρόκο με το Μάλι για το Copa Africa και είδε το όνομα του να μπαίνει στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του.

Για την ακρίβεια ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 20 (συνολικά 31*) γκολ και είναι 5ος στην σχετική λίστα, ενώ για να προσπεράσει και να πάει στην τρίτη θέση, χρειάζεται ακόμη αλλά 6.

Η λίστα με τους πρώτους σκόρερ του Μαρόκο

Αχμέντ Φάρας – 36

Σαλαχεντίν Μπασίρ – 27

Χακίμ Ζίγεχ – 25

Γιοσούφ Εν Νεσίρι – 25

Αγιούμπ Ελ Κααμπί – 20

*Τα 31 γκολ είναι σύνολο με Μαρόκο Α' και Μαρόκο

Το Μαρόκο Α διαχωρίζει τα γκολ που έβαλε κάποιος παίκτης σε αγώνες όπου η FIFA δεν υπολογίζει στις εθνικές διοργανώσεις.