Άρης: Κανονικά ο Διούδης - Κομμάτι του προγράμματος για Φαμπιάνο και Καντεβέρε

Οι παίκτες του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις, με τον Σωκράτη Διούδη να είναι κανονικά διαθέσιμος και τους Φαμπιάνο Λέισμαν και Τίνο Καντεβέρε να ακολουθούν κομμάτι του προγράμματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Η προπόνηση της Δευτέρας, η πρώτη μετά τα Χριστούγεννα, έγινε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο (ασκήσεις ενεργοποίησης, ασκήσεις φυσικής κατάστασης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας).

Ο Σωκράτης Διούδης προπονήθηκε κανονικά, οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Τίνο Καντεβέρε συμμετείχαν σε κομμάτι του προγράμματος, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού, συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Αύριο, Τρίτη η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο».