Οζντόεφ: «Εξελίσσεσαι μόνο όταν αγωνίζεσαι σε ανταγωνιστικό περιβάλλον»

«Εξελίσσεσαι μόνο όταν αγωνίζεσαι σε ανταγωνιστικό περιβάλλον», δήλωσε σε συνέντευξή του σε Μέσο της πατρίδας του, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, που σύγκρινε το πρωτάθλημα Ρωσίας με τη Super League.

Για την «πτώση» του ρωσικού πρωταθλήματος μίλησε στην πατρίδα του ο χαφ του Δικεφάλου, αναφέροντας μάλιστα πως τόσο το ελληνικό όσο και το τούρκικο πλέον έχουν ανέβει επίπεδο.

Μάλιστα, σχολίασε και μία πιθανή «κόντρα» μεταξύ ΠΑΟΚ και Κρασνοντάρ -την πιο ισχυρή ομάδα στη χώρα του αυτή τη στιγμή-, απαντώντας πως οι Θεσσαλονικείς θα είχαν το προβάδισμα σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το Champions League τα τελευταία χρόνια: «Τα τελευταία χρόνια το Champions League έχει φτάσει σε… διαστημικό επίπεδο. Και δεν το καταλαβαίνουν όλοι στη Ρωσία αυτό. Δεν υπάρχει καν μέτρο σύγκρισης. Εγώ όμως έχω με τι να το συγκρίνω. Συχνά ακούμε: «Οι ρωσικοί σύλλογοι θα πάλευαν στην Ευρώπη γι’ αυτό ή για εκείνο». Αυτά όμως είναι μόνο λόγια. Το πραγματικό επίπεδο το καταλαβαίνεις μόνο όταν ανταγωνίζεσαι τις κορυφαίες ομάδες».

Για το αν άλλαξε τόσο συγκριτικά με όταν έπαιξε με τη Ζενίτ πριν από τέσσερα χρόνια: «Ναι. Ακόμα και η πρόκριση στο Champions League είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη. Προκρίνονται απευθείας πέντε-έξι ομάδες από την Αγγλία και την Ισπανία. Οι θέσεις για τις μεσαίες ομάδες είναι ελάχιστες. Αυξήθηκαν οι κορυφαίες ομάδες. Η «μεσαία μάζα» όμως μειώθηκε. Κανείς δεν μπαίνει πλέον στο Champions League έτσι απλά.

Για το αν θα έμπαινε η Κράσνονταρ: «Στους ομίλους του Champions League η Κρασνοντάρ θα έμπαινε, ναι. Σε επίπεδο παιχνιδιού, ποδοσφαιριστών και έντασης στη μονομαχία, η Κρασνοντάρ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα της Ρωσίας».

Για το αν ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε τώρα να νικήσει την Κρασνοντάρ; «Τώρα, αν αφήσουμε έξω όλους τους εξωτερικούς παράγοντες, ναι. Θα ήταν ένα ενδιαφέρον ματς».

Για το αν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο δυνατό από το ρωσικό; «Πιστεύω πως ναι. Πέντε χρόνια πριν η διαφορά ήταν υπέρ της Ρωσικής Premier League. Τώρα δεν είναι έτσι».

Ενώ ολοκλήρωσε λέγοντας: «Όταν έφευγα για τη Φατίχ Καραγκιουμρούκ, όλοι έλεγαν: «Τι επίπεδο είναι αυτό; Τι είναι το τουρκικό πρωτάθλημα;» Όμως ακόμη και τότε, το 2022, η RPL ήταν πιο αδύναμη από τη Σούπερ Λιγκ της Τουρκίας. Σήμερα οι κορυφαίοι σύλλογοι της Τουρκίας και της Ελλάδας ανταγωνίζονται ομάδες από τα πρωταθλήματα του top-5. Και εξελίσσεσαι μόνο όταν αγωνίζεσαι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όταν έχεις δυνατούς αντιπάλους, όταν πρέπει να παλέψεις για τη θέση σου».