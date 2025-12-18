Πέθανε ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων που έδωσε «στέγη» στο Αιγάλεω

Ο Γιώργος Ψαθάς «έφυγε» από τη ζωή σήμερα το μεσημέρι (18/12) σε ηλικία 63 ετών, «νικημένος» από τον καρκίνο. Μεταξύ άλλων διετέλεσε Αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Ευβοίας από το 2007, αρχηγός του Ηρακλή Ψαχνών για 15 χρόνια, ενώ το 2014 εκλέχτηκε για πρώτη φορά Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, διανύοντας την τρίτη θητεία του...

Η ΠΑΕ Αιγάλεω εξέδωσε ανακοίνωση για το χαμό του, καθώς συνέβαλε καταλυτικά, ώστε το «Σίτι» να βρει έδρα στα Ψαχνά μέχρι το «Στ. Μαυροθαλασσίτης» να ανακατασκευαστεί:

«Η ΠΑΕ Αιγάλεω εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Δημάρχου Διρφύων - Μεσσαπίων κ. Γιώργο Ψάθα.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας άνθρωπος με όραμα και ουσιαστική προσφορά στον αθλητισμό, καθώς αποτέλεσε τον πρωτεργάτη και βασικό στυλοβάτη της φετινής προσπάθειας της ομάδας μας να εξασφαλίσει αγωνιστική έδρα, σε μία εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική χρονιά, κατά την οποία αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε γήπεδο λόγω εργασιών.

Η συμβολή του, η στήριξή του και η ανθρώπινη στάση του θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη της οικογένειας της ΠΑΕ Αιγάλεω.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει»