Λουτσέσκου για Γερεμέγεφ: «Πολύ χρήσιμος παίκτης» - Τι δήλωσε για τους τραυματίες

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σχολίασε την επικείμενη μεταγραφή του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά και στο μέτωπο των τραυματιών.

Αισιόδοξος πως ο Σουηδός φορ θα φέρει το μαχητικό πνεύμα που χρειάζεται ο Δικέφαλος, φάνηκε ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος σχολίασε και το τι συμβαίνει με τους τραυματίες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την παρουσία του Γερεμέγεφ και τι θα δώσει στην ομάδα: «Το παιχνίδι ήταν μία νίκη με 4-1, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε άλλα δύο τρία γκολ δεν το κάναμε. Είμαι στεναχωρημένος γιατί το γκολ που δεχτήκαμε γιατί συμβαίνει συχνά. Πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε γκολ στον αντίπαλο. Ένα σουτ στο τέρμα είχε η Μαρκό και σκόραρε. Ο Ατρόμητος το ίδιο. Χωρίς ευκαιρία έκανε γκολ. Στη Βουλγαρία δύο γκολ ξεκινούν από λάθη μας. Αυτό δείχνει ότι δεν είμαστε πολύ «καθαροί» στη σκέψη και συνέχεια στην πίεση. Πως θα γίνει αυτό; Πρέπει να είσαι ήρεμος, με ισορροπία και να παίρνεις την καλύτερη δυνατή επιλογή χωρίς ρίσκο. Να αποφύγουμε να μας παίρνουν την μπάλα. Σε μία στατική φάση να έχουμε τη θέληση να πηδήξουμε να πάμε στη μπάλα. Ας βγάλουμε τη μπάλα πλάγιο. Αυτό δείχνει μία απόγνωση. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε. Είχαμε πολλές καθαρές ευκαιρίες να σκοράρουμε και άλλα γκολ αλλά βάλαμε μόνο τέσσερα.

Όσον αφορά τον Γερεμέγεφ, είναι πολύ χρήσιμος παίκτης, να έρθει τώρα, να προσαρμοστεί, ένας υποτιμημένος παίκτης που έρχεται από την Ελλάδα. Δημιουργούσε πολλά προβλήματα στους αντιπάλους όσο έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Είτε παίζει ένα λεπτό είτε από την αρχή, παλεύει για την ομάδα και έχει το μαχητικό πνεύμα που θέλουμε. Είμαι αισιόδοξος πως θα δώσει τα ίδια με τον Γιακουμάκη, όταν στην αρχή ήταν κάποιοι απογοητευμένοι στην άφιξη του και τώρα τον χειροκροτούν».

Για το αν ο Γενάρης είναι πολύ βαρύς πλέον: «Το πρόγραμμα είναι βαρύ έτσι και αλλιώς. Δεν παίζει ρόλο το πως παίξαμε γενικά στο κύπελλο, αλλά μόνο το πρώτο παιχνίδι που χάσαμε, που δεν ήμασταν καλοί. Η κλήρωση δεν ήταν καλή για μας, γιατί παίξαμε δύσκολα παιχνίδια εκτός, οπότε αυτή είναι η δύναμή μας. Να αντιμετωπίσουμε και να αντιδρούμε στα δύσκολα».

Για τους τραυματίες και τη διαχείρισή τους: «Σε κάθε περίπτωση όταν έχεις τραυματία, επανέρχεται και παίζει. Τώρα υπάρχουν διαφορετικοί τραυματισμοί, αλλά θεωρητικά ο Μιχαηλίδης είναι πιθανό να επιστρέψει πιο γρήγορα. Είναι ο Λόβρεν που αφορά ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα οπότε είναι ευαίσθητο το θέμα. Μόνο ο Θεός μπορεί να ξέρει. Ο Ζίβκοβιτς δεν είναι τραυματισμός αλλά μία υπερφόρτωση που είχε. Είχαμε θέματα ακόμα και με ιώσεις, κόβιντ, που άφησαν κάποιους παίκτες εκτός. Αυτόματα κάποιοι άλλοι χρησιμοποιούνται παραπάνω. Ο Γιακουμάκης και αυτός υπερφορτώθηκε δίνοντας το 100% κάθε φορά. Από τη μία είναι καλό από την άλλη όμως είναι «επικίνδυνο». Ελπίζω πως θα είναι διαθέσιμος στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, αυτό ξέρω. Τέλος όσον αφορά τον Πέλκα, μάλλον δεν είχαμε την υπομονή να περιμένουμε με την απουσία του Κωνσταντέλια. Μία περίεργη κίνηση μάλλον από τον ίδιο προκάλεσε αυτό. Να περάσει το παιχνίδι της Κυριακής και έπειτα θα έχουμε όλο το ρόστερ υγιές μαζί με τους δύο νέους παίκτες για να παλέψουμε για το δύσκολο πρόγραμμα».