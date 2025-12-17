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Ο Ντεσπόντοφ το έχασε, ο Καμαρά το έβαλε αλλά δεν ήταν αρκετό (vids)

Ποδόσφαιρο
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Ό,τι δεν κατάφερε να πετύχει ο Ντεσπόντοφ, το έκανε πράξη ο Καμαρά για το 4-1, που δεν ήταν όμως αρκετό.

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Ο Ντεσπόντοφ το έχασε, ο Καμαρά το έβαλε αλλά δεν ήταν αρκετό (vids)