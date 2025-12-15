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Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων με το Μαρκό

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια ενόψει του αγώνα κυπέλλου με το Μαρκό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα (15.12) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Μαρκό, για την 5η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (17.12) στις 20:00 στο γήπεδο της Τούμπας. 

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό
1 €30 €5
2, 3 €20 €5
5, 6 €15 €5
4, 4Α €10
7, 7Α, 8 €10 €5
VIP, VIPA €80

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 17/12/2025 19:30.

Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ

  • Για την αγορά κανονικού εισιτηρίου απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ στο στάδιο της καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του κατόχου εισιτήριου.
  • Για την τρέχουσα σεζόν έχει κόστος 10 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στο link και τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των τμημάτων του.
  • Η κάρτα φιλάθλου είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν ΑΜΚΑ, εκδίδεται μία φορά, θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της Α ομάδας.
  • Για την αγορά παιδικού εισιτήριου δεν απαιτείται αγορά κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ.
  • Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς κάρτας φιλάθλου και σε πιθανές δυσλειτουργίες στη χρήση της.
  • Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την αγορά ή καταχώρηση της κάρτας φιλάθλου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση πελατών του ΑΣ ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο 2310988000 ή στο email info@acpaok.gr.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων με το Μαρκό