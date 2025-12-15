Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την διάθεση των εισιτηρίων με το Μαρκό

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια ενόψει του αγώνα κυπέλλου με το Μαρκό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα (15.12) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Μαρκό, για την 5η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (17.12) στις 20:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό 1 €30 €5 2, 3 €20 €5 5, 6 €15 €5 4, 4Α €10 – 7, 7Α, 8 €10 €5 VIP, VIPA €80 –

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

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Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ