MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ηρακλής: Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Μακεδονικό

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ξεκίνησε από σήμερα η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο κόντρα στον Μακεδονικό, για την 14η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Super League 2.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη« ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της  Super League 2  ορίστηκε η διεξαγωγή της αναμέτρησης ΗΡΑΚΛΗΣ – Μακεδονικός.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, με ώρα έναρξης 15:00.

Τιμές Εισιτηρίων:

Διαδικασία και σημεία προπώλησης

Όλοι στο Καυτανζόγλειο να στηρίξουμε την ομάδα μας για την νίκη.

Ηρακλής: Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Μακεδονικό