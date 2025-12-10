Ηρακλής: Τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Μακεδονικό

Ξεκίνησε από σήμερα η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο κόντρα στον Μακεδονικό, για την 14η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Super League 2.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη« ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2 ορίστηκε η διεξαγωγή της αναμέτρησης ΗΡΑΚΛΗΣ – Μακεδονικός.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, με ώρα έναρξης 15:00.

Τιμές Εισιτηρίων:

Διαδικασία και σημεία προπώλησης

Εκδοτήρια Καυτανζογλείου: Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ημέρα του αγώνα, από τις 13:00 έως την έναρξη της αναμέτρησης.

Ηλεκτρονικά: Από σήμερα στις 17:00 (Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου) μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.

https://www.ticketmaster.gr/pae-pot-hraklhs-foyrnoi-beneth-vs-pae-makedonikos_sgpl_2144552.html

Όλοι στο Καυτανζόγλειο να στηρίξουμε την ομάδα μας για την νίκη.