Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να περάσει με επιτυχία το εμπόδιο της Έλτσε και έφυγε με τον κολακευτικό βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από το «Βαλέρο», λίγες ημέρες πριν βρεθεί στον Πειραιά για τον αγώνα του Champions League με τον Ολυμπιακό.

Οι Μαδριλένοι λίγα 24ωρα πριν ταξιδέψουν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να τεθούν αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό, παρουσίασαν μια «προβληματική» εικόνα και δεν κατάφεραν να πάρουν τους βαθμούς της νίκης.

Για την 13η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος η Ρεάλ τα βρήκε σκούρα εναντίον της Έλτσε εκτός έδρας και θα πρέπει να είναι χαρούμενη και με τον έναν βαθμό της ισοπαλίας, τον οποίο κατάφερε να της δώσει στα τελευταία λεπτά ο Μπέλιγχαμ.

Ο αγώνας

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε καλύτερα στον αγώνα, έχοντας την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία στην επίθεση, όμως η Έλτσε βρήκε τα πατήματά της μετά το πρώτο τέταρτο και ισορρόπησε τα πράγματα. Αμφότερες οι δύο ομάδες είχαν από δύο καλές ευκαιρίες χωρίς όμως να μπορούν να ανοίξουν το σκορ πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Έλτσε ξεκίνησε με φορά, αφού στο 53' ο Φέμπας, πήρε την κάθετη πάσα του Βαλέρα και από το ύψος της μικρής περιοχής έκανε το 1-0.

Οι Μαδριλένοι που «πιάστηκαν στον ύπνο», άργησαν να βρουν ξανά ρυθμό, όμως βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 76', όταν ο Μπέλιγχαμ εκτέλεσε το κόρνερ, βρήκε τον Χουισέν και εκείνος έκανε το 1-1.

Η Έλτσε όμως είχε την απάντηση στο 84', με τον Ροντρίγκεζ να εκμεταλλεύεται την πάσα του Νέτο και να δίνει ξανά προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 87' ο Τζουντ Μπέλιγχαμ από assist man έγινε σκόρερ, αφού έκανε το πλασέ, με τον Πέινα να αποκρούει αρχικά, αλλά ο Άγγλος πήρε το ριμπάουντ και έβαλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Οι δύο ομάδες έμειναν μέχρι το σφύριγμα της λήξης στο ισόπαλο αποτέλεσμα και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Η Ρεάλ θα πρέπει να νιώθει τυχερή αφού η Έλτσε στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε πως θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη και τη νίκη αν η μπάλα της έκανε το χατίρι.

Η Ρεάλ παρέμεινε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα έχοντας 32 πόντους, με την Μπαρτσελόνα να είναι στο κατόπι της με 31. Η Έλτσε κρατήθηκε στην 11η θέση με 16 βαθμούς.